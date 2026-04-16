Αν μη τι άλλο μας έχει συνηθίσει σε περίεργες καταστάσεις ο Αντόνιο Ρούντιγκερ. Ο αμυντικός της Ρεάλ Μαδρίτης και της Εθνικής Γερμανίας είναι αλλοπρόσαλλος σε κινήσεις, μαρκαρίσματα και συμπεριφορά. Πολλές φορές έχει προκαλέσει με τον τρόπο του, δυναμικό ή μη.
Σειρά και στην αναμέτρηση ρεβάνς με την Μπάγερν να δείξει τις ικανότητες του στο να είναι… περίεργος. Ήταν το δεύτερο ημίχρονο στο Μόναχο. Ο Λουίς Ντίας κάνει παράλληλη κίνηση με την μπάλα.
Νωρίτερα ο Ρούντιγκερ έχει απομακρύνει την μπάλα προ του Κέιν και έπεσε στο έδαφος. Ο Ντίας είναι έτοιμος να σουτάρει και ο Ρούντιγκερ προσπαθεί, κάπως, με τον δικό του μοναδικό τρόπο, να σταθεί εμπόδιο στην εκτέλεση του Κολομβιανού.
Δείτε την απολαυστική ενέργεια του Ρούντιγκερ.
Rudiger😭😭😭 pic.twitter.com/jenHV42GWX
— Berneese (@theberneese) April 16, 2026
– @ToniRuediger 😂😂😂😂😂😂😂😂 https://t.co/QCaCoNdglR pic.twitter.com/OfYtjjS9z7
— 𝖤𝖫 𝖯𝖱𝖤𝖲𝖨𝖣𝖤𝖭𝖳 (@EL_President_) April 16, 2026