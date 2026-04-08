Με τον Μάνουελ Νόιερ να πραγματοποιεί σπουδαία εμφάνιση, η Μπάγερν Μονάχου πέρασε νικηφόρα από το «Σαντιάγο Μπερναμπέου», επικρατώντας με 2-1 της Ρεάλ Μαδρίτης στον πρώτο προημιτελικό του Champions League και παίρνοντας προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς και της μάχης για την πρόκριση στους «4».

Ο αγώνας

Οι Γερμανοί μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και απείλησαν για πρώτη φορά στο 9ο λεπτό, όταν ο Ουπαμεκανό βρέθηκε σε εξαιρετική θέση μέσα στην περιοχή, όμως το τελείωμά του δεν ήταν καλό και ο Καρέρας πρόλαβε να απομακρύνει την μπάλα πάνω στη γραμμή.

Η απάντηση των γηπεδούχων ήρθε στο 16’, με τον Εμπαπέ να βρίσκεται απέναντι από τον Νόιερ, ωστόσο ο πολύπειρος τερματοφύλακας της Μπάγερν αντέδρασε άμεσα και μπλόκαρε την προσπάθεια του Γάλλου. Δύο λεπτά αργότερα, ο Γερμανός κίπερ χρειάστηκε να επέμβει ξανά, αυτή τη φορά σε δυνατό σουτ του Βινίσιους, κρατώντας το μηδέν για την ομάδα του.

Η Μπάγερν πλησίασε στο γκολ στο 28’, όταν ο Γκνάμπρι εκμεταλλεύτηκε λάθος γύρισμα προς τον Λούνιν και βρέθηκε σε θέση βολής μέσα στην περιοχή, όμως ο Ουκρανός τερματοφύλακας αντέδρασε σωστά και έδιωξε σε κόρνερ. Στην επόμενη φάση, ο Νόιερ συνέχισε τις εντυπωσιακές επεμβάσεις, σταματώντας με το ένα χέρι νέα προσπάθεια του Εμπαπέ.

Το προβάδισμα για τους Βαυαρούς ήρθε λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Στο 41’, ο Γκνάμπρι μοίρασε εξαιρετική πάσα στον Λουίς Ντίαζ και ο Κολομβιανός επιθετικός με ψύχραιμο πλασέ νίκησε τον Λούνιν, γράφοντας το 0-1.

Η Μπάγερν μπήκε με τον καλύτερο τρόπο και στο δεύτερο μέρος, καθώς μόλις στο 46’ πέτυχε και δεύτερο τέρμα. Ο Χάρι Κέιν δοκίμασε δυνατό σουτ εκτός περιοχής και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διευρύνοντας το προβάδισμα της ομάδας του.

Η Ρεάλ Μαδρίτης ανέβασε την πίεση στη συνέχεια, ψάχνοντας το γκολ που θα την έβαζε ξανά στο παιχνίδι. Στο 61’ ο Βινίσιους βρέθηκε σε θέση τετ α τετ, αλλά από δύσκολη γωνία δεν κατάφερε να νικήσει τον Νόιερ. Πέντε λεπτά αργότερα ο Γερμανός τερματοφύλακας είπε ξανά «όχι» στον Εμπαπέ, ενώ στο 68’ ο Γάλλος δοκίμασε νέο σουτ, το οποίο πέρασε λίγο άουτ.

Η πίεση των «μερένγκες» απέφερε καρπούς στο 74’. Ο Αλεξάντερ-Άρνολντ έβγαλε εξαιρετική κάθετη πάσα στον Εμπαπέ, ο οποίος σούταρε από κοντά. Ο Νόιερ απέκρουσε αρχικά, όμως η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι και κατέληξε στα δίχτυα, μειώνοντας σε 1-2.

Στα τελευταία λεπτά η Ρεάλ συνέχισε να πιέζει για την ισοφάριση. Στο 82’ ο Βινίσιους δοκίμασε το πόδι του, αλλά ο Νόιερ ήταν ξανά σε ετοιμότητα και μπλόκαρε την μπάλα. Έτσι, η Μπάγερν διατήρησε το προβάδισμά της μέχρι το τέλος και πήρε μια πολύτιμη νίκη πριν από τη ρεβάνς.

Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων

Ρεάλ Μαδρίτης: Λούνιν, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Ρίντιγκερ, Χούισεν (62′ Μιλιτάο), Καρέρας, Βαλβέρδε, Τσουαμενί, Πιτάρς (62′ Μπέλιγχαμ), Γκιουλέρ (71′ Ντίαθ), Βινίσιους, Εμπαπέ

Μπάγερν Μονάχου: Νόιερ, Λάιμερ (69′ Ντέιβις), Ουπαμεκανό, Τα, Στάνισιτς, Κίμιχ, Πάβλοβιτς (90+3′ Γκορέτσκα), Ολίσε, Γκνάμπρι (69′ Μουσιάλα), Ντίαζ (90+3′ Μπίσοφ), Κέιν