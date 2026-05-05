Η νίκη του ΠΑΟΚ με 3-1 απέναντι στον Ολυμπιακό στην Τούμπα δεν έφερε μόνο βαθμολογική ανακούφιση, αλλά άνοιξε και κύκλο συζητήσεων γύρω από πρόσωπα που έδωσαν το «παρών» στις εξέδρες. Ανάμεσα στις παρουσίες που ξεχώρισαν, χωρίς ωστόσο να πάρουν μεγάλη δημοσιότητα, ήταν εκείνη του Γεβγένι Κοσέλεφ, ο οποίος εντοπίστηκε στις σουίτες του γηπέδου.

Ο ουκρανός παράγοντας βρέθηκε σε κοντινή απόσταση από τη διευθύνουσα σύμβουλο της ΠΑΕ, Μαρία Γκοντσαρόβα, καθώς και του Γιώργου και του Νίκου Σαββίδη, γεγονός που δεν πέρασε απαρατήρητο και έδωσε τροφή για διάφορα σενάρια σχετικά με πιθανές εξελίξεις σε διοικητικό επίπεδο.

Ο Κοσέλεφ διαθέτει σημαντική προϋπηρεσία στον χώρο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, έχοντας εργαστεί σε οργανωτικά και διοικητικά πόστα υψηλού επιπέδου. Μεταξύ άλλων, υπήρξε football operations manager στη Μαρσέιγ την περίοδο 2022-2024, ενώ για οκτώ χρόνια αποτέλεσε team manager της Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης. Νωρίτερα είχε αναλάβει και ρόλο παιδαγωγικού διευθυντή στον ίδιο σύλλογο, ενώ η επαγγελματική του διαδρομή ξεκίνησε από τη Σαχτάρ Ντονέτσκ, όπου εργάστηκε αρχικά στο τμήμα διεθνών σχέσεων και στη συνέχεια σε επιτελικό πόστο.

Η παρουσία του δίπλα σε κορυφαία στελέχη της ασπρόμαυρης ΠΑΕ έχει ήδη πυροδοτήσει έντονη φημολογία γύρω από ενδεχόμενη συνεργασία ενόψει της νέας σεζόν. Πρόκειται για ένα στέλεχος με βαθιά τεχνογνωσία στις ποδοσφαιρικές λειτουργίες και τις διεθνείς σχέσεις, στοιχεία που τον καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστική επιλογή στο πλαίσιο της οργανωτικής ενίσχυσης του συλλόγου.

Η παρουσία του στις εξέδρες του σταδίου της Τούμπας έρχεται λίγες ημέρες μετά τις εξαγγελίες του Ανδρέα Παπαμιμίκου. Ο σύμβουλος του Ιβάν Σαββίδη σε θέματα στρατηγικής ανάπτυξης, επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων γνωστοποίησε, την περασμένη Τρίτη, την πρόθεση ενίσχυσης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ σε επίπεδο στελεχών. Ειδικά από τη στιγμή που ο Γεβγένι Κοσέλεφ βρισκόταν στο πλευρών των υιών Σαββίδη και της Μαρίας Γκοντσαρόβα, είναι πολύ πιθανό το προσεχές διάστημα, και συγκεκριμένα μετά την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος, να προκύψουν και ανακοινώσεις.

Ξεπέρασε Κούδα, Σαράφη,Σκαρτάδο

Η αναμέτρηση στην Τούμπα είχε όλα τα στοιχεία ενός μεγάλου ντέρμπι, όμως στο φινάλε ανέδειξε έναν ξεκάθαρο πρωταγωνιστή. Ο λόγος για τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς που διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο σε ακόμη ένα κρίσιμο παιχνίδι. Η ισορροπία της αναμέτρησης παρέμενε λεπτή στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, με το σκορ να αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Στο 55ο λεπτό, ωστόσο, ήρθε η στιγμή που έγειρε την πλάστιγγα.

Ο σέρβος μεσοεπιθετικός εκμεταλλεύτηκε άψογα μια γρήγορη μετάβαση, επιδεικνύοντας ψυχραιμία και υψηλή ποιότητα στην τελική προσπάθεια. Η φάση ξεκίνησε από σωστή αμυντική οργάνωση και εξελίχθηκε σε ταχύτατη αντεπίθεση. Με λίγες επαφές, η μπάλα μεταφέρθηκε στη δεξιά πλευρά, όπου ο Ζίβκοβιτς πήρε την πρωτοβουλία. Με άριστο κοντρόλ και υποδειγματικό τελείωμα, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το 2-1 και δίνοντας εκ νέου προβάδισμα στον Δικέφαλο.

Το συγκεκριμένο γκολ είχε και ιστορική σημασία, καθώς ο αρχηγός του ΠΑΟΚ έφτασε τα οκτώ τέρματα απέναντι στους Ερυθρόλευκους στο πρωτάθλημα, αφήνοντας πίσω του θρυλικές μορφές του συλλόγου όπως οι Γιώργος Κούδας, Σταύρος Σαράφης και Γιώργος Σκαρτάδος, που είχαν από επτά. Από αυτά, τα πέντε έχουν σημειωθεί στην Τούμπα και τα τρία εκτός έδρας, στοιχείο που αναδεικνύει τη συνέπειά του.

Με περισσότερες από είκοσι συμμετοχές απέναντι στον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα, αλλά και παρουσίες στο Κύπελλο χωρίς να σκοράρει, ο Ζίβκοβιτς επιβεβαιώνει διαρκώς τον ηγετικό του ρόλο. Σε ένα παιχνίδι υψηλής έντασης, αποτέλεσε κομβικό παράγοντα στην εξέλιξη και οδήγησε την ομάδα του σε μια σημαντική νίκη. Η επιστροφή του στην αγωνιστική δράση αποτελεί ένα από τα «στηρίγματα» του Ραζβάν Λουτσέσκου για το καλύτερο δυνατό φινάλε.