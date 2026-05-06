Με μια πολιτικά παράδοξη κίνηση τακτικής, σοσιαλιστές και Ακροδεξιά ανέτρεψαν τη φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση στη Ρουμανία μέσα από μία σύμπραξη με αιχμή τη δυσαρέσκεια για τις πολιτικές λιτότητας, που ανέδειξε τα όρια των παραδοσιακών πολιτικών διαχωρισμών, δημιουργώντας ένα ρευστό σκηνικό και θέτοντας σε κίνδυνο την πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας, την πρόσβασή της σε ευρωπαϊκά κονδύλια και τη σταθερότητα του νομίσματός της. «Κάθε χώρα, σε ένα περιβάλλον πολλαπλών κρίσεων, θα προσπαθούσε να εδραιώσει κυβερνήσεις, όχι να τις αλλάξει», δήλωσε απογοητευμένος ο κεντροδεξιός πρωθυπουργός Ιλιε Μπολοζάν κατά τη διάρκεια της τεταμένης συζήτησης που προηγήθηκε της ψηφοφορίας στο κοινοβούλιο.

Το κεντροαριστερό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (PSD) διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη στήριξη της πρότασης δυσπιστίας. Εξαντλημένοι από τις αυστηρές πολιτικές λιτότητας, οι Σοσιαλδημοκράτες άφησαν από τα τέλη Απριλίου τον Μπολοζάν επικεφαλής κυβέρνησης μειοψηφίας και συνεργάστηκαν με την ακροδεξιά αντιπολίτευση για να καταθέσουν την πρόταση και να τον ανατρέψουν. Η κίνηση αυτή προκάλεσε έκπληξη και αμηχανία στην ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωκοινοβούλιο, στην οποία ανήκει το PSD. Επειτα από χρόνια που επέκριναν το κεντροδεξιό Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα για σύναψη αντίστοιχων συμμαχιών με την Ακροδεξιά, οι εξελίξεις στη Ρουμανία έφεραν την κεντροαριστερή ομάδα της ΕΕ σε δύσκολη θέση.

Η απομάκρυνση του Μπολοζάν έρχεται λιγότερo από έναν χρόνο έπειτα από μια διχαστική προεδρική εκλογή, στην οποία ο μετριοπαθής δήμαρχος του Βουκουρεστίου Νικουσόρ Νταν νίκησε τον ηγέτη της Συμμαχίας για την Ενωση των Ρουμάνων, Τζορτζ Σιμιόν.

Οπως επισημαίνει το Politico, ο Σιμιόν θεωρείται ευρέως ο εγκέφαλος πίσω από την πτώση του Μπολοζάν. Το ακροδεξιό κόμμα του ενισχύεται στις δημοσκοπήσεις και οι πιθανότητές του είναι πιθανό να βελτιωθούν ακόμη περισσότερο σε μια περίοδο παρατεταμένης αστάθειας που θα απειλήσει τις ήδη εύθραυστες οικονομικές προοπτικές της χώρας.

«Μπορεί κάποιος να πει πώς θα συνεχίσει από αύριο η Ρουμανία; Εχετε σχέδιο;» ρώτησε τους βουλευτές ο Μπολοζάν βλέποντας σκοπιμότητα πίσω από την πρόταση δυσπιστίας.

Η Ρουμανία πρέπει να ολοκληρώσει βασικές μεταρρυθμίσεις έως τον Αύγουστο για να ξεκλειδώσει περίπου 11 δισεκατομμύρια ευρώ σε χρηματοδότηση της ΕΕ και αν δεν τακτοποιήσει τα δημόσια οικονομικά της, ενδέχεται επίσης να αντιμετωπίσει υποβάθμιση της πιστοληπτικής της αξιολόγησης.

Ο κυβερνητικός συνασπισμός που ανετράπη είχε συγκροτηθεί πριν από 10 μήνες σε μια προσπάθεια να ανακόψει την άνοδο των ακροδεξιών κομμάτων ύστερα από μια σειρά εκλογικών αναμετρήσεων που οδήγησαν σε πόλωση. Ωστόσο, τα κόμματα που τον συναποτελούσαν είχαν συγκρουστεί κατ’ επανάληψη με αφορμή τις περικοπές στον προϋπολογισμό.

Μια πρόωρη εκλογική αναμέτρηση φαίνεται απίθανη και σύμφωνα με δηλώσεις του, ο κεντρώος πρόεδρος Νταν θα ξεκινήσει αρχικά ανεπίσημες συνομιλίες με τα πολιτικά κόμματα, μέχρι να υπάρξει μια συμφωνία για τη συγκρότηση συνασπισμού που θα διαθέτει πλειοψηφία στο κοινοβούλιο. Ο ίδιος διαβεβαίωσε ότι η Ρουμανία θα αποκτήσει νέα κυβέρνηση με φιλοδυτικές αξίες εντός «εύλογου χρονικού διαστήματος». Αναλυτές εκτιμούν ότι στόχος είναι πιθανότατα ένας φιλοευρωπαϊκός νέος συνασπισμός με κάποιο άλλο μέλος των Φιλελευθέρων ή ίσως κάποιον τεχνοκράτη επικεφαλής.

Ο Μπολοζάν θα παραμείνει ως προσωρινός πρωθυπουργός με περιορισμένες εξουσίες έως ότου το κοινοβούλιο επικυρώσει τον διορισμό νέας κυβέρνησης.