Στο επίκεντρο της μεγάλης έρευνας της Ασφάλειας Ηρακλείου για τη δράση της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης με έδρα την Κρήτη, που κατηγορείται ότι εκμεταλλευόταν εργασιακά και οικονομικά αλλοδαπούς εργάτες, βρίσκονται και οι ιατρικές βεβαιώσεις που εντοπίστηκαν στο ιδιωτικό ΚΕΠ στο Ηράκλειο των δύο βασικών κατηγορουμένων, του 51χρονου φερόμενου «αρχηγού» και της 44χρονης συζύγου του. Οι αλλοδαποί φέρονται να πλήρωναν χιλιάδες ευρώ για να έρθουν στη χώρα μέσω της διαδικασίας μετάκλησης.

Το συγκεκριμένο σκέλος της υπόθεσης αποτελεί ξεχωριστό κεφάλαιο στην ογκώδη δικογραφία, η οποία διαβιβάστηκε στα δικαστήρια Ηρακλείου μέσα σε δύο μεγάλες κούτες, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του Cretalive. Κατά την έρευνα στο ιδιωτικό ΚΕΠ, οι αστυνομικοί εντόπισαν συνολικά είκοσι έξι (26) ιατρικές βεβαιώσεις και γνωματεύσεις, τέσσερα (4) αιτήματα πιστοποίησης και επτά (7) επιπλέον βεβαιώσεις, όλες σχετικές με αλλοδαπούς πολίτες και με αναφορά σε συγκεκριμένο Κέντρο Υγείας. Από τις 26 βεβαιώσεις, οι 24 φέρουν την υπογραφή του ίδιου γενικού ιατρού.

Με επίσημα έγγραφα της Διοίκησης της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης και απαντητική αλληλογραφία από τη διοίκηση της δημόσιας δομής, επιβεβαιώθηκε η γνησιότητα των ιατρικών βεβαιώσεων. Ωστόσο, το «αγκάθι» της υπόθεσης είναι ότι αρκετοί από τους αλλοδαπούς που εμφανίζονται ως δικαιούχοι αυτών των εγγράφων καταθέτουν ενόρκως πως ουδέποτε επισκέφθηκαν τη δημόσια δομή ούτε εξετάστηκαν από τον ιατρό που φέρεται να υπέγραψε τα έγγραφα.

Αναλυτικά παραδείγματα από τη δικογραφία

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συγκεκριμένες περιπτώσεις αλλοδαπών πολιτών.

Ένας 28χρονος Πακιστανός, που διαμένει στον Κουτσουρά Λασιθίου, εμφανίζεται να έχει εξεταστεί τρεις φορές – τον Ιανουάριο του 2021, τον Φεβρουάριο του 2022 και τον Δεκέμβριο του 2023 – στο επίμαχο Κέντρο Υγείας. Ο ίδιος όμως κατέθεσε, ότι δεν έχει επισκεφθεί ποτέ το συγκεκριμένο Κέντρο Υγείας και ότι προσέφυγε μόνο μία φορά σε δημόσια δομή στον τόπο διαμονής του.

Ένας 25χρονος Πακιστανός φέρεται να εξετάστηκε τον Ιανουάριο του 2021 με διάγνωση λοίμωξη του αναπνευστικού. Ο ίδιος δηλώνει, ότι ουδέποτε εξετάστηκε εκεί και ότι την περίοδο εκείνη ζούσε στη Νεάπολη Λακωνίας.

Ανάλογη είναι και η κατάθεση ενός 36χρονου Πακιστανού, ο οποίος εμφανίζεται να έχει εξεταστεί δύο φορές στο ίδιο Κέντρο Υγείας, ενώ ο ίδιος υποστηρίζει, ότι δεν το έχει επισκεφθεί ποτέ και δεν παρέδωσε κανένα σχετικό έγγραφο στον φερόμενο αρχηγό του ιδιωτικού ΚΕΠ.

Άλλος 36χρονος Πακιστανός φέρεται να εξετάστηκε τρεις φορές από το 2021 έως το 2023, αλλά δηλώνει ότι δεν αναγνωρίζει και δεν έχει επισκεφθεί τη συγκεκριμένη δημόσια δομή.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα στοιχεία αυτά θεωρούνται κρίσιμα για τη συνέχιση της έρευνας και αναμένεται να διερευνηθούν περαιτέρω στο πλαίσιο της κύριας ανάκρισης.