Η Ελληνική Αστυνομία εξάρθρωσε κύκλωμα εμπορίας ανθρώπων που μετέφερε γυναίκες από τη Λατινική Αμερική στη Θεσσαλονίκη, εκμεταλλευόμενο την ανάγκη τους για εργασία. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 15 άτομα, μεταξύ των οποίων τρία αδέλφια που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο στη δράση του κυκλώματος.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ως θύματα περιλαμβάνονται τέσσερις γυναίκες από την Κολομβία, τη Βραζιλία, τη Βενεζουέλα και την Παραγουάη. Οι γυναίκες, αντιμετωπίζοντας σοβαρά οικονομικά προβλήματα, πείστηκαν με παραπλανητικές υποσχέσεις για συνθήκες εργασίας και αμοιβές, ώστε να ταξιδέψουν στην Ελλάδα.

Η πολύμηνη έρευνα αποκάλυψε ότι οι γυναίκες εξαναγκάζονταν να προσφέρουν ερωτικές υπηρεσίες σε οίκους ανοχής, λαμβάνοντας πολύ χαμηλότερες αμοιβές από τις υποσχόμενες. Όταν προσπάθησαν να αποδεσμευτούν, τα μέλη του κυκλώματος επικαλούνταν ανύπαρκτα οικονομικά χρέη, εμποδίζοντας την αποχώρησή τους.

Η δράση του κυκλώματος και οι εμπλεκόμενοι

Η δικογραφία περιλαμβάνει πέντε οίκους ανοχής όπου δραστηριοποιούνταν και άλλες γυναίκες. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται άνδρες και γυναίκες που είχαν διαφορετικούς ρόλους, όπως οδηγοί, υπεύθυνες οίκων ανοχής και τσιλιαδόροι. Επιπλέον, άλλα 20 άτομα φέρονται να συμμετείχαν περιφερειακά στη δράση του κυκλώματος.

Κατά τις έρευνες διαπιστώθηκε ότι τα τρία αδέλφια είχαν επεκτείνει τις δραστηριότητές τους και στα παράνομα τυχερά παίγνια, ενώ επιχειρούσαν να νομιμοποιήσουν έσοδα μέσω αγοράς ακινήτων. Οι αστυνομικές παρακολουθήσεις αποκάλυψαν επίσης πιθανή εμπλοκή τους στη θανάτωση μίας αρκούδας στη Δράμα, για την οποία σχηματίστηκε ξεχωριστή δικογραφία.

Οι κατηγορίες και η δικαστική εξέλιξη

Κατά τις αστυνομικές έρευνες εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, ένα πυροβόλο όπλο και ένα πολεμικό τυφέκιο. Οι 15 συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, ο οποίος άσκησε σε βάρος τους δίωξη για σειρά σοβαρών αδικημάτων.

Η δίωξη αφορά συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, εμπορία ανθρώπων κατ’ επάγγελμα, μαστροπεία, διεξαγωγή παράνομων τυχερών παιχνιδιών, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές πράξεις, καθώς και παράνομη οπλοκατοχή. Όλοι οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στην 1η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης και παραμένουν υπό κράτηση.