Ο Ρουβίκωνας παραδέχθηκε ότι έπληξε λάθος στόχο μετά την επίθεση με βαριοπούλες που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (2/2/2026) σε περιοχή των Αχαρνών.

Λίγες ώρες μετά την αποτυχημένη επίθεση στην εταιρεία στις Αχαρνές, ο Ρουβίκωνας έβγαλε ανακοίνωση λέγοντας ότι «έγινε λάθος» και ότι «υπήρξε λάθος αποδέκτης».

Στο κείμενο συνεχίζει την επίθεση κατά του ιδιοκτήτη της Βιολάντα για την φονική έκρηξη στις εγκαταστάσεις των Τρικάλων όπου κόστισαν τη ζωή σε 5 εργαζόμενες.

Υυποστήριξε πως το μπέρδεμα έγινε επειδή «γειτνιάζουν και εφάπτονται με κτίριο άλλης εταιρείας».

Σχετικά με το κόστος της ζημιάς, δήλωσε πως αναλαμβάνει την ευθύνη και θα αποκαταστήσει την κατεστραμμένη τζαμαρία με λεφτά της οργάνωσης.

Στην ανακοίνωση του ο Ρουβίκωνας αναφέρει: «Τις ευθύνες μας, όπως πάντα, τις αναλαμβάνουμε. Η εταιρεία που χτυπήθηκε, θα αποζημιωθεί για τις υλικές ζημιές της. Γιατί εμείς τα λάθη μας τα πληρώνουμε».