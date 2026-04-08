Viral έγινε και πάλι τις τελευταίες ώρες ο πιλότοςπου έχει γίνει γνωστός για τις γεμάτες χιούμορ ομιλίες του προς τους επιβάτες των αεροσκαφών. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορεί νέο βίντεο με απόσπασμα από μία ακόμη ομιλία του.

Σε αυτό ακούγεται να λέει:

«Είχαμε μια τέλεια πτήση, προσγειωσούλα αβαβά. Είναι από αυτές τις προσγειώσεις που δεν καταλαβαίνεις αν πετάς ακόμα ή αν προσγειώθηκες στο έδαφος. Με έχουν κάνει και viral που λέω ότι ούτε τα πουλάκια δεν προσγειώνονται έτσι, αλλά την αλήθεια λέω, τι να κάνω. Είχατε την ευτυχία και τη χαρά να πετάξετε μαζί μας, οπότε τα είδα όλα αυτά. Ατσαλάκωτοι ήρθατε. Καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε».

Η αντίδραση των επιβατών ήταν άμεση, καθώς ξέσπασαν σε γέλια και χειροκροτήματα, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη δημοφιλία του πιλότου.