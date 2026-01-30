Ο Έλληνας πιλότος της Sky Express, Μανώλης Φουντουλάκης, έχει γίνει viral στο TikTok λόγω του ιδιαίτερου και χιουμοριστικού τρόπου επικοινωνίας του με τους επιβάτες.

Ένας Έλληνας πιλότος της Sky Express κατάφερε να τραβήξει τα βλέμματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χάρη στον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο επικοινωνεί με τους επιβάτες του.

Την ώρα που οι περισσότεροι πιλότοι περιορίζονται σε τυπικές ανακοινώσεις, εκείνος επιλέγει να δώσει μια πιο χιουμοριστική νότα, προκαλώντας γέλιο και χειροκροτήματα πριν ακόμη ξεκινήσει η πτήση.

Ο λόγος για τον Μανώλη Φουντουλάκη, ο οποίος έχει γίνει viral στο TikTok μετά τη δημοσίευση ενός βίντεο όπου ακούγεται να απευθύνεται με χιούμορ στους επιβάτες του.

Στο βίντεο, που έχει ξεπεράσει τις 800.000 προβολές, ο πιλότος λέει: «Μην ανησυχείτε καθόλου, πετάω 34 χρόνια. Αν ήμουν πουλί θα είχα πετάξει λιγότερα στη ζωή μου. Είστε σε καλά χέρια», προκαλώντας ενθουσιασμό στην καμπίνα.

Κατά την προσγείωση, συνεχίζει με την ίδια διάθεση: «Είδατε τι άνεμο προσγειωθήκαμε και πώς σας προσγείωσα, για σεμινάρια αεροπορικά. Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι», με τους επιβάτες να ξεσπούν ξανά σε χειροκροτήματα.

Έτσι, μια καθημερινή πτήση μετατράπηκε σε viral στιγμή, αποδεικνύοντας ότι το σωστό timing και το ελληνικό χιούμορ μπορούν να απογειώσουν – κυριολεκτικά και μεταφορικά – την εμπειρία των ταξιδιωτών.