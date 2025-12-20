Χάος επικράτησε στο διεθνές αεροδρόμιο Benito Juarez της Πόλης του Μεξικού, όταν πιλότος προγραμματισμένης πτήσης αρνήθηκε να απογειώσει το αεροσκάφος, διαμαρτυρόμενος για τη μη καταβολή των δεδουλευμένων του.

Ο κυβερνήτης ενημέρωσε τους εκατοντάδες επιβάτες που είχαν ήδη επιβιβαστεί ότι δεν θα πετούσε, εάν η αεροπορική εταιρεία δεν κατέβαλλε τα χρήματα που του όφειλε. «Αυτό το αεροπλάνο δεν πρόκειται να φύγει αν δεν μας πληρώσουν αυτά που μας χρωστάνε», δήλωσε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο βίντεο, το οποίο έγινε viral, ο πιλότος αναφέρει ότι παραμένει απλήρωτος για περίπου πέντε μήνες, τόσο για τους μισθούς του όσο και για τα έξοδα ταξιδιού. Ζητά συγγνώμη από τους επιβάτες, εξηγώντας ότι είναι πατέρας τριών παιδιών και ότι ποτέ στο παρελθόν δεν είχε αποτύχει να ολοκληρώσει πτήση.

Δείτε το βίντεο:

A captain from the Mexican airline MagniCharters kept today’s flight grounded at the Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX due to the airline’s 5-month debt for per diem allowances. In the video, the pilot, who had a scheduled flight to Cancún, is seen explaining that the… pic.twitter.com/oPDUHmBtWs — FL360aero (@fl360aero) December 20, 2025

Οι αρχές του αεροδρομίου ανακοίνωσαν μέσω της πλατφόρμας X (πρώην Twitter) ότι οι υπηρεσίες πολιτικής αεροπορίας διερευνούν το περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε το απόγευμα κατά την προγραμματισμένη πτήση προς το Κανκούν.

Σύμφωνα με μεξικανικά μέσα ενημέρωσης, ο πιλότος τελικά συνελήφθη, ενώ οι επιβάτες απομακρύνθηκαν από το αεροσκάφος, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή συνέχιση των διαδικασιών στο αεροδρόμιο.