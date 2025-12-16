Τραγωδία σημειώθηκε στο κεντρικό Μεξικό, όπου μικρό αεριωθούμενο συνετρίβη κοντά στην πόλη Τολούκα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δέκα άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία παιδιά. Αν και οι αρχές της πολιτικής προστασίας έκαναν λόγο για επτά νεκρούς και τρεις αγνοούμενους, τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως όλοι οι επιβαίνοντες είναι νεκροί.

Το δυστύχημα συνέβη στις 12:31 (τοπική ώρα) σε βιομηχανική περιοχή της Τολούκα, σύμφωνα με ανακοίνωση της γραμματείας Υποδομών, Επικοινωνιών και Μεταφορών. Το αεροσκάφος τύπου Cessna Citation 650 συνετρίβη και προκάλεσε πυρκαγιά, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν θύματα στο έδαφος.

Το αεροπλάνο, χωρητικότητας έως δεκαπέντε επιβατών, είχε απογειωθεί από τη λουτρόπολη Ακαπούλκο με προορισμό την Τολούκα. Σύμφωνα με την εφημερίδα Milenio, στο δηλωτικό φορτίου αναφέρονταν οκτώ επιβάτες —μεταξύ τους τρία παιδιά ηλικίας 2, 4 και 9 ετών— καθώς και δύο χειριστές.

Κατά την τελευταία επικοινωνία με τον πύργο ελέγχου, ο κυβερνήτης φέρεται να είπε «συντριβόμαστε». Πλάνα από κάμερα ασφαλείας κατέγραψαν τις τελευταίες στιγμές του αεροσκάφους, το οποίο φαίνεται να επιχειρεί απότομο ελιγμό πριν χαθεί από το οπτικό πεδίο.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ο πιλότος προσπάθησε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση σε γήπεδο ποδοσφαίρου, όμως το αεροσκάφος προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα και κατέληξε πάνω σε συνεργείο φορτηγών.

Τα αίτια της συντριβής παραμένουν άγνωστα. Επειδή το αεροσκάφος ήταν αμερικανικής κατασκευής, θεωρείται πιθανό ότι στη διερεύνηση του δυστυχήματος θα συμμετάσχουν και οι αρμόδιες αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών.