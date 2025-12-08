Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν το Σάββατο, όταν όχημα παγιδευμένο με εκρηκτικά εξερράγη μπροστά στο αρχηγείο της αστυνομίας σε πόλη της πολιτείας Μιτσοακάν, στο δυτικό Μεξικό, σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών.

Στην περιοχή δραστηριοποιούνται ισχυρές συμμορίες διακινητών ναρκωτικών, ανάμεσά τους τα καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο (ΚΝΓΧ) και Νέα Οικογένεια της Μιτσοακάν. Οι οργανώσεις αυτές έχουν χαρακτηριστεί από την κυβέρνηση του τότε προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ως «ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις».

Η πολιτεία Μιτσοακάν έχει βρεθεί πολλές φορές στο επίκεντρο της βίας. Τον Οκτώβριο, η δολοφονία δημοφιλούς δημάρχου και τοπικού επιχειρηματία προκάλεσε μαζικές διαδηλώσεις και οδήγησε την πρόεδρο Κλαούδια Σέινμπαουμ να ανακοινώσει σχέδιο για την αποκατάσταση της ασφάλειας, με την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή.

Η νέα επίθεση σημειώθηκε λίγο πριν από το μεσημέρι (τοπική ώρα· 20:00 ώρα Ελλάδας) μπροστά στην έδρα της αστυνομίας στον δήμο Κοαουαγιάνα, στις ακτές του Ειρηνικού Ωκεανού. Την έρευνα για το περιστατικό έχει αναλάβει η γενική εισαγγελία του Μεξικού.

Σύμφωνα με την πολιτειακή εισαγγελία, τρεις από τους πέντε νεκρούς ήταν αστυνομικοί. Οι επιθέσεις με τη χρήση αυτοκινήτων-βομβών είναι σχετικά σπάνιες στο Μεξικό, αν και τον Οκτώβριο είχε καταγραφεί παρόμοιο περιστατικό στη γειτονική πολιτεία Γουαναχουάτο, όπου είχαν τραυματιστεί τρεις αστυνομικοί.