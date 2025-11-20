Οι αρχές στο Μεξικό ανακοίνωσαν τη σύλληψη ενός από τους φερόμενους ως ηθικούς αυτουργούς της δολοφονίας του δημάρχου της Ουρουαπάν, γεγονός που είχε προκαλέσει μαζικές διαδηλώσεις και κινητοποίηση των ομοσπονδιακών δυνάμεων στην πολιτεία Μιτσοακάν.

Ο Κάρλος Μάνσο, 40 ετών, δήμαρχος της Ουρουαπάν, είχε κηρύξει «πόλεμο» στα καρτέλ που δρουν στην περιοχή, πριν δολοφονηθεί από ένοπλο την 1η Νοεμβρίου κατά τη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης. Η δολοφονία προκάλεσε κύμα οργής και μαζικές διαδηλώσεις σε πολλές πόλεις του Μεξικού. Οι πολίτες κατήγγειλαν την αδυναμία της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει τη βία των εγκληματικών οργανώσεων. Η πρόεδρος Κλαούδια Σέινμπαουμ, επικεφαλής της κυβέρνησης της εθνικιστικής αριστεράς, ανακοίνωσε τη σύλληψη ενός υπόπτου που θεωρείται «εκ των ηθικών αυτουργών» του εγκλήματος.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο υπουργός Δημόσιας Ασφάλειας Ομάρ Γκαρσία Χάρφους δήλωσε ότι ο συλληφθείς είναι επικεφαλής εγκληματικού πυρήνα ο οποίος σχεδίασε τη δολοφονία. Ο ίδιος, σύμφωνα με τον υπουργό, εκπαίδευσε μέλη της οργάνωσης στη χρήση όπλων και έδωσε τις σχετικές εντολές. «Η σύλληψη αυτή αποτελεί βήμα-κλειδί για την εξάρθρωση της εγκληματικής δομής η οποία ευθύνεται για την επίθεση» τόνισε ο Χάρφους, προσθέτοντας ότι θα υπάρξουν και άλλες συλλήψεις στο προσεχές διάστημα.

Το καρτέλ και οι αντιδράσεις

Σύμφωνα με τον μεξικανικό Τύπο, η δολοφονία του Μάνσο αποδίδεται στο ισχυρό καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο (ΚΝΓΧ), που δραστηριοποιείται έντονα στη Μιτσοακάν.

Κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης το Σάββατο στην Πόλη του Μεξικού, πολίτες απαίτησαν να αποδοθεί δικαιοσύνη και διαμαρτυρήθηκαν για την κυβερνητική πολιτική απέναντι στη βία των καρτέλ. Οι διαδηλώσεις σημαδεύτηκαν από επεισόδια, με περίπου εκατό τραυματίες, κυρίως αστυνομικούς.

Η Μιτσοακάν και ο «μεξικανός Μπουκέλε»

Η πολιτεία Μιτσοακάν, με ακτές στον Ειρηνικό και έκταση αντίστοιχη με εκείνη της Κόστα Ρίκα, διαθέτει σημαντική αγροτική παραγωγή, αλλά παραμένει υπό τον έλεγχο εγκληματικών οργανώσεων που ειδικεύονται στη διακίνηση ναρκωτικών.

Ο δήμαρχος Μάνσο είχε έντονη παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου κατήγγειλε την ανασφάλεια και ζητούσε ενίσχυση από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Ήταν γνωστός για τη συμμετοχή του σε επιχειρήσεις ασφαλείας, ακόμη και από ελικόπτερα, και πολλοί τον αποκαλούσαν «μεξικανό Μπουκέλε», παραπέμποντας στον πρόεδρο του Ελ Σαλβαδόρ και την αυστηρή πολιτική του απέναντι στις συμμορίες.