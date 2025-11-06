Ένας 17χρονος ταυτοποιήθηκε ως ο δράστης της φονικής επίθεσης εναντίον του δημάρχου της Ουρουαπάν, Κάρλος Μάνσο, κατά τη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης στην πολιτεία Μιτσοακάν του Μεξικό, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του εισαγγελέα.

Οι εγκληματολογικές εξετάσεις επιβεβαίωσαν ότι ο έφηβος Βίκτορ Μάνουελ Ουμπάλντο, ο οποίος σκοτώθηκε από πυρά των δυνάμεων ασφαλείας την ώρα που επιχειρούσαν να αποτρέψουν την επίθεση, ήταν ο φυσικός αυτουργός της δολοφονίας. Ο νεαρός αναγνωρίστηκε από τους συγγενείς του την Κυριακή.

Το γραφείο του εισαγγελέα της Μιτσοακάν ανέφερε πως ενδέχεται να εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα στο περιστατικό, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

«Είναι σημαντικό να επαναλάβουμε πως οι εγκληματολογικές εξετάσεις που διενεργήθηκαν στο πτώμα του Βίκτορ Μάνουελ… ήταν θετικές, επιβεβαιώνοντας την υπόθεση της φυσικής αυτουργίας», δήλωσε ο εισαγγελέας Κάρλος Τόρες σε μήνυμά του προς τον Τύπο, προσθέτοντας ότι η ανθρωποκτονία πιθανόν συνδέεται με συμμορίες του οργανωμένου εγκλήματος.

Σύμφωνα με τον Τόρες, οι εξετάσεις έδειξαν επίσης ότι ο νεαρός έκανε συχνή χρήση μεθαμφεταμίνης. Οι συγγενείς του επιβεβαίωσαν πως είχε φύγει από το σπίτι του περίπου μία εβδομάδα πριν από την επίθεση.

Ανησυχία για τη στρατολόγηση ανηλίκων

Ειδικοί που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters τόνισαν ότι εγκληματικές οργανώσεις στο Μεξικό στρατολογούν συχνά ανήλικους από βίαια και παραμελημένα περιβάλλοντα, εκπαιδεύοντάς τους για τη διάπραξη εγκλημάτων.

Υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων προειδοποιούν πως ο αριθμός των ευάλωτων παιδιών που κινδυνεύουν να στρατολογηθούν από τέτοιες οργανώσεις μπορεί να φθάσει τις 200.000.