Ένοπλη σύγκρουση σημειώθηκε στη Σιναλόα του Μεξικού, όπου μέλη των δυνάμεων ασφαλείας απέκρουσαν επίθεση από ομάδα ενόπλων. Το περιστατικό συνέβη περίπου 45 λεπτά μετά το μεσημέρι (τοπική ώρα), με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 13 δράστες, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργού Ασφαλείας Ομάρ Γκαρσία Χάρφους μέσω της πλατφόρμας X.

Όπως ανέφερε ο υπουργός, τέσσερα άτομα συνελήφθησαν, ενώ εννέα πολίτες που είχαν απαχθεί απελευθερώθηκαν από τις αρχές. Οι επιχειρήσεις των δυνάμεων ασφαλείας συνεχίζονται στην περιοχή.

Η πολιτεία Σιναλόα βρίσκεται στο επίκεντρο βίαιης αντιπαράθεσης μεταξύ αντίπαλων φραξιών του γνωστού καρτέλ των ναρκωτικών. Οι αρχές προσπαθούν να ανακτήσουν τον έλεγχο, καθώς η εγκληματική δραστηριότητα έχει ενταθεί τους τελευταίους μήνες.