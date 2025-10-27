Απίστευτες σκηνές εκτυλίχθηκαν πριν την εκκίνηση του Grand Prix του Μεξικού, όταν δύο οπαδοί, ο ένας φορώντας μπλούζα Ferrari και ο άλλος φανέλα Red Bull, ήρθαν στα χέρια στις κερκίδες του Circuit de la Ciudad de México. Η ένταση ανάμεσα στους δύο φιλάθλους, που υποστήριζαν με πάθος τις ομάδες τους, ξεκίνησε από μια διαφωνία και γρήγορα κλιμακώθηκε σε βίαιο επεισόδιο.

Πολύ γρήγορα η κατάσταση ξέφυγε με τους δύο άντρες να αρχίζουν να γρονθοκοπούνται μπροστά στους θεατές. Τη στιγμή που οι πρώτες γροθιές έπεσαν, αρκετοί άλλοι οπαδοί μπλέχτηκαν και άρχισαν να εκτοξεύουν μπύρες στους εμπλεκόμενους. Μάλιστα, ο άνδρας με τη φανέλα της Red Bull, ενώ βρισκόταν στο έδαφος, δέχθηκε κλωτσιά από άγνωστο οπαδό, ανεβάζοντας ακόμα περισσότερο την ένταση.

Το επεισόδιο καταγράφηκε σε βίντεο και γρήγορα έκανε το γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις.