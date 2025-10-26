Με τον Φερστάπεν να απειλεί τους δύο οδηγούς της ΜcLaren, στη διεκδίκηση του τίτλου, οι μάχες στο Μεξικό θα είναι επιεικώς … σκληρές

Ποιοι πιλότοι κοιμήθηκαν την περασμένη Κυριακή μετά το αμερικανικό γκραν πρι καλύτερα και ποιοι είχαν αϋπνίες; Ο Φερστάπεν είναι ανάμεσα στους πιλότους που είδε τα πιο γλυκά όνειρα, αφού η νίκη του στις ΗΠΑ του χάρισε ένα ανεκτίμητο δώρο με πολύτιμους βαθμούς που τον έβαλαν και πάλι στο παιχνίδι του τίτλου, τη στιγμή που ακριβώς το ήθελε!

Ο Ολλανδός σε κάθε περίπτωση, δείχνει ότι δεν χαρίζει κάστανα και βρίσκει πάντα τον τρόπο να ανεβάζει ταχύτητα, ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Η επική του νίκη – βόλτα στις ΗΠΑ έδωσε στη Red Bull φτερά, η οποία άρχισε και πάλι να χαμογελάει με την απροσδόκητη επανεμφάνιση του στη διεκδίκηση του τίτλου. Η καλημέρα φάνηκε από το πρωί, με την κατάκτηση της pole position που του έδωσε και το αβαντάζ να κρατηθεί στον αγώνα και να κερδίσει χωρίς αντίπαλο. Με αυτή τη νίκη, στο Οστιν, σε συνδυασμό με τον Νόρις που τερμάτισε δεύτερος με τη McLaren, μείωσε τη διαφορά του από τον Νόρις στους 26 βαθμούς, ενώ με τον Πιάστρι να τερματίζει πέμπτος με την άλλη McLaren, η διαφορά του μειώθηκε στους 40 βαθμούς, πάντα με τον Αυστραλό πρωτοπόρο. Κοινώς, ο Φερστάπεν χωρίς να το θέλει χάρισε …αϋπνίες στο στρατηγείο της McLaren, που υπολόγιζε χωρίς τον ξενοδόχο.

Παράλληλα, έγινε ο πρώτος οδηγός στην ιστορία που έχει κερδίσει επτά γκραν πρι στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατακτώντας την τέταρτη νίκη του στο Circuit of the Americas. Για πρώτη φορά, μετά από πολύ καιρό ο «ωμός» σε εκφράσεις Φερστάπεν, χαμογέλασε δηλώνοντας: «Αυτή η απόδοση είναι ακριβώς αυτό που χρειαζόμαστε μέχρι το τέλος της σεζόν για να διεκδικήσουμε τον τίτλο. Η ομάδα έχει κάνει εξαιρετική δουλειά, το διασκεδάζω και είναι συναρπαστικό για όλους. Η απόδοση του μονοθεσίου έχει βελτιωθεί και πρέπει να διατηρήσουμε τη δυναμική. Πραγματικά, μεγιστοποιήσαμε τα πάντα όσον αφορά τους βαθμούς και πρέπει να συνεχίσουμε να έχουμε αυτά τα τέλεια Σαββατοκύριακα μέχρι το τέλος της σεζόν. Είμαι πολύ χαρούμενος που κερδίζω ξανά».

Ο Ολλανδός πρωταθλητής έχει την συνήθεια να κοιτάζει μόνο μπροστά, για αυτό και αυτή την Κυριακή στην πίστα του Μεξικού θα προσπαθήσει να επαναλάβει αυτό που γνωρίζει πολύ καλά. Να κερδίσει. Και μάλιστα σε μια πίστα όπου μετράει ήδη πέντε νίκες, όντας σημείο στο οποίο η Red Bull ταυτίζεται με το συγκεκριμένο γύρο. Ο Τότο Βολφ, αφεντικό της Mercedes, πιστεύει ότι το «αουτσάιντερ» στην κούρσα του τίτλου της F1 έχει «ψυχολογικό πλεονέκτημα» καθώς ο Μαξ Φερστάπεν έχει μάθει να κυνηγάει τους τίτλους.

Kαι επειδή ο Φερστάπεν είναι στο επίκεντρο της επικαιρότητας, η Mercedes ανακοίνωσε ότι το 2026 θα συνεχίσει με το δίδυμο Ράσελ – Αντονέλι, βάζοντας τέλος στα «σατανικά» σενάρια που ήθελαν τον πρωταθλητή να καλύπτει μια κενή θέση στη Mercedes. «Ο Ράσελ και ο Αντονέλι είναι ένα δυνατό δίδυμο και είμαστε ενθουσιασμένοι που θα συνεχίσουν το ταξίδι μαζί μας. Από εδώ και πέρα θα εστιάσουμε στους τελευταίους έξι αγώνες της χρονιάς, καθώς παλεύουμε για τη δεύτερη θέση στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών, και συνεχίζουμε το 2026 στη νέα εποχή στην F1 με το ίδιο δίδυμο» ανέφερε ο Βολφ, επικεφαλής της Mercedes, βάζοντας πάγο στη μεταγραφή του Φερστάπεν (πιθανόν το φλερτ να ολοκληρωθεί το 2027).

Σήμερα το βράδυ, οι 20 πιλότοι θα ανάψουν τις μηχανές τους στην πίστα Autodromo Hermanos Rodriguez. Η συγκεκριμένη χώρα έχει μεγάλη εμπειρία στα γκραν πρι, μιας και το πρώτο συντελέστηκε το 1963, με την πίστα να έχει αλλάξει μορφή σημαντικά από τότε. Στη σημερινή της μορφή, που αναδιαμορφώθηκε το 2015, έχει μήκος 4.304 μέτρα και αποτελείται από 17 στροφές. Οι οδηγοί θα διανύσουν 71 γύρους. Το ρεκόρ πίστας ανήκει στον Βάλτερι Μπότας από το 2021 με το 1:17,774.