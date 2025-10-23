Στους 19 φετινούς αγώνες έχουμε ήδη 4 διαφορετικούς νικητές, γεγονός που αποδεικνύει πόσο απρόβλεπτη και συναρπαστική είναι η φετινή σεζόν της Formula 1. Ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας, Όσκαρ Πιάστρι (346 βαθμούς), έχει κερδίσει σε επτά αγώνες: Κίνα, Μπαχρέιν, Σαουδική Αραβία, Μαϊάμι, Ισπανία, Βέλγιο και Ολλανδία. Ο έτερος οδηγός της McLaren, Λάντο Νόρις (332 βαθμούς), μετρά πέντε νίκες: Αυστραλία, Μονακό, Αυστρία, Βρετανία και Ουγγαρία. Ο πρωταθλητής Μαξ Φερστάπεν (306 βαθμούς) έχει επίσης πέντε νίκες στο ενεργητικό του, σε Ιαπωνία, Ίμολα, Ιταλία, Αζερμπαϊτζάν και Ηνωμένες Πολιτείες. Τέλος, ο Τζόρτζ Ράσελ με τη Mercedes έχει ανέβει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου δύο φορές, στον Καναδά και στη Σιγκαπούρη.

Οι Πιάστρι, Νόρις και Φερστάπεν παραμένουν στη μάχη του τίτλου. Ο Αυστραλός προηγείται, ο Βρετανός ακολουθεί με διαφορά 14 βαθμών, ενώ ο Ολλανδός βρίσκεται 26 βαθμούς πιο πίσω. Απομένουν 141 βαθμοί να μοιραστούν σε πέντε Grand Prix και δύο Sprint, οπότε τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμη. Η McLaren έχει ήδη εξασφαλίσει το πρωτάθλημα κατασκευαστών και έχει σταματήσει την εξέλιξη του μονοθεσίου της από τον Ιούλιο.

Αντίθετα, η Red Bull, που δίνει μάχη για τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα (331 βαθμούς), μαζί με τη Ferrari (334 βαθμούς) και τη Mercedes (341 βαθμούς), συνέχισε την εξέλιξη του μονοθεσίου της, γεγονός που την έχει φέρει ξανά σε ανταγωνιστικό επίπεδο στους τελευταίους αγώνες — δίνοντας στον Φερστάπεν ένα μικρό αλλά καθοριστικό πλεονέκτημα. Αξίζει να σημειωθεί, πάντως, πως αν ο Πιάστρι τερματίσει 2ος σε κάθε εναπομείναντα αγώνα ή Sprint, μπορεί να εξασφαλίσει τον τίτλο ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα των αντιπάλων του!