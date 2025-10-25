Ο Max Verstappen σημείωσε τον ταχύτερο γύρο στα δεύτερα ελεύθερα δοκιμαστικά του Grand Prix Μεξικού για λογαριασμό της ομάδας των ενεργειακών ποτών, δείχνοντας την ταχύτητα του στα τελευταία στάδια των δοκιμών.

Τον δεύτερο καλύτερο χρόνο “έγραψε” ο Charles Leclerc, δείχνοντας ότι η ιταλική ομάδα του έχει την ταχύτητα για να διεκδικήσει κάτι παραπάνω, ενώ ο ακολούθησε ο Kimi Antonelli.

Οι οδηγοί που δεν έτρεξαν στην πρώτη περίοδο επέστρεψαν στη δράση, με τον Antonelli να αντιμετωπίζει μηχανικό πρόβλημα στο μονοθέσιό του. Ο Leclerc αρχικά είχε τον καλύτερο χρόνο, όμως στη συνέχεια ο Verstappen βελτίωσε τον γύρο του και πέρασε στην κορυφή. Οι περισσότεροι οδηγοί δοκίμασαν γρήγορους γύρους με μαλακή γόμα, με τον Verstappen να καθορίζει τον ρυθμό της διαδικασίας.