Ένα αεροσκάφος της JetBlue Airways που εκτελούσε πτήση από το Κανκούν του Μεξικού προς το Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στην Τάμπα της Φλόριντα, μετά από πρόβλημα που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της πτήσης και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό επιβατών, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) και την ίδια την εταιρεία.

Το Airbus A320 της JetBlue, που εκτελούσε την πτήση 1230, είχε απογειωθεί από το Κανκούν με προορισμό το διεθνές αεροδρόμιο Νιούαρκ Λίμπερτι στο Νιου Τζέρσεϊ. Ωστόσο, αποφασίστηκε εκτροπή προς το αεροδρόμιο της Τάμπα, όπου το αεροσκάφος προσγειώθηκε στις 14:19 της Πέμπτης (τοπική ώρα, 20:19 ώρα Ελλάδας). Η FAA ανακοίνωσε ότι διέταξε έρευνα για να διευκρινιστούν οι συνθήκες και τα αίτια του περιστατικού.

Όπως ανέφερε η JetBlue Airways, το Airbus A320 έχασε απότομα ύψος υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Στο αεροδρόμιο της Τάμπα περίμενε «ιατρικό προσωπικό που εξέτασε επιβάτες και μέλη του πληρώματος, ενώ όσοι χρειάζονταν περαιτέρω φροντίδα διακομίστηκαν σε τοπικό νοσοκομείο». Η εταιρεία δεν έδωσε στη δημοσιότητα στοιχεία για τον αριθμό των τραυματιών.

Το αεροσκάφος αποσύρθηκε για επιθεώρηση, ενώ η JetBlue δήλωσε ότι θα διεξαχθεί ενδελεχής έρευνα για να εντοπιστούν τα αίτια του συμβάντος. «Η ασφάλεια των πελατών μας και των μελών του πληρώματος θα είναι πάντα η ύψιστη προτεραιότητά μας, θα μεριμνήσουμε για τη φροντίδα των εμπλεκομένων», υπογράμμισε η εταιρεία.