Ο Εμανουέλ Μακρόν προγραμματίζει δύο σημαντικά ταξίδια στη Λατινική Αμερική την προσεχή εβδομάδα, με πρώτους σταθμούς τη Βραζιλία και το Μεξικό, όπως ανακοίνωσε το Ελιζέ. Οι επισκέψεις του πραγματοποιούνται λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της Διάσκεψης του ΟΗΕ για το Κλίμα COP30.

Περιβαλλοντική συνεργασία

Λιγότερο από μία εβδομάδα πριν από τη διεθνή διάσκεψη, που θα διεξαχθεί από τις 10 έως τις 21 Νοεμβρίου, ο Γάλλος πρόεδρος θα βρεθεί στη Βραζιλία από τις 5 έως τις 6 Νοεμβρίου. Εκεί θα συμμετάσχει σε συνάντηση αρχηγών κρατών στην πόλη Μπελέμ, λιμάνι της Αμαζονίας, όπου αναμένεται να τεθούν ζητήματα περιβαλλοντικής συνεργασίας.

Σύμφωνα με το Ελιζέ, ο Μακρόν θα μεταβεί στις 5 Νοεμβρίου στο Σαλβαδόρ ντε Μπαΐα, προκειμένου να «επιβεβαιώσει το εύρος της συνεργασίας μας με τη Βραζιλία» και να «εργαστεί για μια επαναπροσδιορισμένη διατλαντική σχέση, με τη συμμετοχή των Αφρικανών εταίρων μας».

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του, θα επισκεφθεί τη γκαλερί του φωτογράφου Πιέρ Βερζέ, τον οποίο το Ελιζέ χαρακτηρίζει ως «εμβληματική μορφή του διαλόγου μεταξύ των ευρωπαϊκών και των αφροατλαντικών πολιτισμών». Θα παρακολουθήσει επίσης την έκθεση «Είμαι ένας μαύρος ποταμός», της οποίας την επιμέλεια έχει η Γαλλοσενεγαλέζα Σαλιμά Ταντιόπ, που συμμετέχει στο πρόγραμμα διατλαντικών ανταλλαγών Βίλα Φατουμπί.

Επίσκεψη στο Μεξικό και ενίσχυση διμερών σχέσεων

Το βράδυ της 6ης Νοεμβρίου, ο Γάλλος πρόεδρος θα αναχωρήσει από τη Μπελέμ με προορισμό το Μεξικό, όπου θα παραμείνει έως τις 7 Νοεμβρίου. Πρόκειται για την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στη χώρα μετά την ανάληψη των καθηκόντων της προέδρου Κλαούντια Σέινμπαουμ, πριν από έναν χρόνο.

Στρατηγικοί δεσμοί

Όπως αναφέρει το Ελιζέ, η επίσκεψη στοχεύει στην ενίσχυση των πολιτικών και στρατηγικών δεσμών μεταξύ Γαλλίας και Μεξικού, με έμφαση στον σεβασμό της πολυμέρειας, την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, την προώθηση της διεθνούς αλληλεγγύης και τη φεμινιστική διπλωματία.

Παράλληλα, θα επιδιωχθεί η εμβάθυνση των οικονομικών σχέσεων των δύο χωρών, με στόχο την ενίσχυση της γαλλικής ελκυστικότητας για μεγάλες μεξικανικές επιχειρήσεις και την προώθηση επενδυτικών συνεργασιών με γαλλικούς ομίλους.