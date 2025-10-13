Ο Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε τις πολιτικές δυνάμεις της Γαλλίας να «εργαστούν για τη σταθερότητα» και να μην «ποντάρουν στην αστάθεια», μία μόλις ημέρα μετά τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης, η οποία ήδη βρίσκεται αντιμέτωπη με προτάσεις μομφής.

Σε δηλώσεις του κατά την άφιξή του στην Αίγυπτο, όπου θα συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής για την ειρήνη στη Γάζα, ο Γάλλος πρόεδρος κατηγόρησε «τις πολιτικές δυνάμεις που έπαιξαν με την αποσταθεροποίηση» ότι «είναι οι μόνες υπεύθυνες για την αναταραχή».

Αύριο, Τρίτη, αναμένεται να συνεδριάσει για πρώτη φορά το υπουργικό συμβούλιο της ανασχηματισμένης, σε σχέση με την προηγούμενη, δεύτερης κυβέρνησης Λεκορνί. Στο νέο κυβερνητικό σχήμα συμμετέχουν 12 από τους 18 υπουργούς της προηγούμενης κυβέρνησης, όπως ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό στο υπουργείο Εξωτερικών και ο Ζεράρ Νταρμανέν στο υπουργείο Δικαιοσύνης.

Παράλληλα, πέντε υπουργοί έχουν υπηρετήσει σε προηγούμενες κυβερνήσεις του Μακρόν, ενώ τρία πρόσωπα προέρχονται από την κοινωνία των πολιτών. Οι περισσότεροι υπουργοί ανήκουν σε πολιτικούς σχηματισμούς προσκείμενους στον Γάλλο πρόεδρο, ενώ έξι προέρχονται από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και αντιμετωπίζουν την απειλή διαγραφής, καθώς το κόμμα έχει αποφασίσει να στηρίξει αλλά όχι να συμμετάσχει στην κυβέρνηση.

Πολιτικές αντιδράσεις και προτάσεις μομφής

Προτάσεις μομφής κατά της νέας κυβέρνησης, πριν ακόμη αυτή συνεδριάσει ή παρουσιάσει τις προγραμματικές της δηλώσεις, έχουν ήδη καταθέσει στην Εθνοσυνέλευση ο «Εθνικός Συναγερμός» της Μαρίν Λεπέν και η «Ανυπότακτη Γαλλία» του Ζαν-Λυκ Μελανσόν. Για να πέσει η κυβέρνηση απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των μελών της Εθνοσυνέλευσης, κάτι που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη στάση του Σοσιαλιστικού Κόμματος.

Το Σοσιαλιστικό Κόμμα ζητεί την άρση ορισμένων αποφάσεων που αφορούν τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού και αναμένει τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης πριν αποφασίσει τη στάση του.

Πρόταση για καθιέρωση απλής αναλογικής

Την ίδια ώρα, 18 βουλευτές από κόμματα που στηρίζουν τον Μακρόν, αλλά και από τους οικολόγους, τους κομμουνιστές και τους σοσιαλιστές —μεταξύ αυτών και ο πρώην πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ— κατέθεσαν πρόταση υπέρ της καθιέρωσης της απλής αναλογικής στις βουλευτικές εκλογές.

Στην εισηγητική τους έκθεση υποστηρίζουν ότι η απλή αναλογική δεν οδηγεί σε ακυβερνησία, σημειώνοντας πως από το 1958 η Γαλλία, με το πλειοψηφικό σύστημα, είχε 47 κυβερνήσεις, ενώ η Γερμανία, με απλή αναλογική, μόλις 24.

Ανησυχία για την πολιτική αστάθεια και την οικονομία

Εν τω μεταξύ, έντονη είναι η ανησυχία στα μέσα ενημέρωσης και στους αναλυτές σχετικά με τις επιπτώσεις της παρατεταμένης πολιτικής αστάθειας στην οικονομία. Η εφημερίδα Le Figaro περιγράφει με σαρκασμό και απαισιοδοξία τη σημερινή κατάσταση, συγκρίνοντάς τη με τον Τιτανικό που οδεύει προς το ναυάγιο.

Η εφημερίδα παραλληλίζει τη Γαλλία με την Ελλάδα της οικονομικής κρίσης, ειρωνευόμενη όσους επιμένουν ότι «η Γαλλία δεν θα γίνει ποτέ η Ελλάδα», όπως κάποτε πίστευαν ότι ο Τιτανικός ήταν «αβύθιστος». «Πολιτικοί ηγέτες παρουσιάζονται αποδυναμωμένοι και αποκομμένοι από την πραγματικότητα, ενώ το πολιτικό σύστημα βυθίζεται στην παρακμή και τον κυνισμό. Οι βουλευτές επιδίδονται σε μικροπολιτικά παιχνίδια, οι πολίτες βυθίζονται στην απάθεια και η κοινωνία δείχνει έτοιμη να εκραγεί», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Παρεμβάσεις από τον οικονομικό τομέα

Στο ίδιο πνεύμα, ο διευθύνων σύμβουλος του χρηματιστηριακού ομίλου Euronext, Στεφάν Μπουνιά, υπενθύμισε ότι ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες αναγκάστηκαν να «σφίξουν δραστικά το ζωνάρι» κατά τη διάρκεια της κρίσης και κάλεσε, μέσω του ραδιοφώνου France Inter, να ακολουθηθούν τα παραδείγματά τους.

Αναφέρθηκε ειδικά στην Πορτογαλία, την Ιταλία, την Ελλάδα και την Ισπανία, οι οποίες, όπως είπε, «μείωσαν μαζικά το χρέος τους» και τρεις εξ αυτών εμφανίζουν σήμερα «πρωτογενές δημοσιονομικό πλεόνασμα».