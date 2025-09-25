Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν εκτίμησε ότι ο Αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται πλέον «πιο κοντά από ποτέ» στην Ουκρανία, εκφράζοντας την ελπίδα πως αυτή η στάση θα συμβάλει στην ενίσχυση της πίεσης προς τη Ρωσία.

«Είδε το πνεύμα σοβαρότητας των Ευρωπαίων και τη δέσμευσή τους (…). Είδε επίσης τον ηρωισμό των Ουκρανών, του στρατού τους και την ικανότητά τους να αντισταθούν», ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος σε συνέντευξή του στο σαουδαραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Al-Arabiya.

Συμπλήρωσε ότι, «σε αυτό το πλαίσιο», ο Τραμπ είναι «πιο κοντά στην Ουκρανία, στους Ευρωπαίους, όσο δεν ήταν ποτέ».

Ο Μακρόν τόνισε ακόμη: «Και πιστεύω πως αυτό θα αυξήσει την πίεση στη Ρωσία και θα την ενθαρρύνει να σταματήσει τις μάχες, να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις και να οικοδομήσει ένα δυνατό μέλλον για εκείνους και όλους εμάς».