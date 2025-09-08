Η κυβέρνηση του Φρανσουά Μπαϊρού στη Γαλλία, τέταρτου πρωθυπουργού που διόρισε ο Εμανουέλ Μακρόν μετά την επανεκλογή του το 2022 και δεύτερου από τότε που διέλυσε την Εθνοσυνέλευση τον Ιούνιο του 2024, κατέρρευσε το βράδυ της Δευτέρας αφού δεν έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης.

Ο ίδιος θα υποβάλει την παραίτησή του το πρωί της Τρίτης και τα επόμενα 24ωρα ο Εμανουέλ Μακρόν θα υποδείξει τον ή την διάδοχό του.

Δοκιμασία αλήθειας

Ο Γάλλος πρωθυπουργός μίλησε για μια «δοκιμασία αλήθειας» για την κατεπείγουσα ανάγκη μείωσης του δημόσιου χρέους, στην ομιλία που άνοιξε το μεσημέρι της Δευτέρας την κρίσιμη συνεδρίαση της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης.

Η πτώση της κυβέρνησης Μπαϊρού θεωρείο όμως αναπόφευκτη.

Η γαλλική κοινωνία, βαρύτατα επιβαρυμένη από το δημόσιο χρέος, οδεύει προς ένα νέο κύκλο πολιτικής αβεβαιότητας, με τα κόμματα να στρέφουν το βλέμμα στις προεδρικές εκλογές του 2027.

Ο ίδιος ο Μπαϊρού, νωρίτερα, επέκρινε την στάση των κομμάτων, δηλώνοντας στο μέσο Brut: «Ιδού πολιτικοί σχηματισμοί που όχι μόνο δεν συμφωνούν σε τίποτα, αλλά ακόμα χειρότερα βρίσκονται σε ανοικτό εμφύλιο πόλεμο μεταξύ τους (…) Και βγαίνουν μαζί για να ρίξουν την κυβέρνηση».

Ο Μακρόν σε αδιέξοδο

Ο Μακρόν πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα κοινοβουλευτικό αδιέξοδο. Εξετάζει είτε διαπραγματεύσεις με επιλεγμένα κόμματα για το σχηματισμό κυβέρνησης με νέο πρωθυπουργό που θα έχει την ανοχή της Βουλής, είτε την επιλογή της διάλυσης της Εθνοσυνέλευσης και προκήρυξης εκλογών — μια κίνηση υψηλού ρίσκου λόγω της ιστορικά χαμηλής δημοτικότητάς του.

Η περίπτωση Ολιβιέ Φορ

Ο γάλλος πρόεδρος βρίσκεται σε αναζήτηση νέου πρωθυπουργού, του πέμπτου κατά σειρά από την αρχή της δεύτερης θητείας του. Λένε πως αυτή τη φορά σκέφτεται να διορίσει έναν Σοσιαλιστή, εγκαινιάζοντας την πρώτη πολιτική «συγκατοίκηση» εδώ και περισσότερο από δύο δεκαετίες.

Θα μπορούσε να διορίσει πρωθυπουργό τον επικεφαλής των Σοσιαλιστών Ολιβιέ Φορ, ο τελευταίος δηλώνει άλλωστε έτοιμος και ο Βοκιέ είπε τις προάλλες πως οι Ρεπουμπλικανοί δεν θα απέρριπταν αυτόματα ούτε μια κυβέρνηση Σοσιαλιστών ούτε μια κυβέρνηση της Εθνικής Συσπείρωσης (…), ο ίδιος αποκλείει όμως το ενδεχόμενο να στηρίξει ένα αριστερό κυβερνητικό πρόγραμμα και ο Φορ έχει πει πως θέλει μια «αριστερή κυβέρνηση».

Πρόωρες εκλογές 2.0

Είναι αυτό για το οποίο πιέζει η Μαρίν Λεπέν: διάλυση της Εθνοσυνέλευσης και νέες πρόωρες εκλογές. Θεωρητικά, γίνεται, έχει περάσει περισσότερο από ένας χρόνος. Ο Μακρόν, ωστόσο, έχει δηλώσει επανειλημμένως πως θέλει να αποφύγει το σενάριο αυτό πάση θυσία.

Το όνειρο της Λεπέν

Η Λεπέν, πάλι, ονειρεύεται – λέει – να θέσει ξανά υποψηφιότητα για βουλευτής, κι ας καταδικάστηκε τον Μάρτιο σε πενταετή στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι, για διασπάθιση ευρωπαϊκών κεφαλαίων, ώστε να απορριφθεί η υποψηφιότητά της και να προσφύγει αρχικά σε διοικητικό δικαστήριο και κατόπιν στο Συνταγματικό Δικαστήριο – να επισπευστεί, δηλαδή, η έφεσή της, που κανονικά πρόκειται να κριθεί το καλοκαίρι του 2026.

Γίνεται; Δύσκολο αλλά κανείς δεν ξέρει.

Και ένα σενάριο ακόμα: αυτό που προκρίνει ο επικεφαλής της Ανυπότακτης Γαλλίας Ζαν-Λικ Μελανσόν.

Οι βουλευτές του ετοιμάζονται ήδη να καταθέσουν πρόταση καθαίρεσης του Μακρόν, ζητώντας νέες προεδρικές εκλογές, πολύ πριν από την ώρα τους, το 2027. Φιλοδοξούν να στηριχτούν πάνω στην κοινωνική οργή, πρώτα την Τετάρτη με το κίνημα «Μπλοκάρουμε τα πάντα», κατόπιν με τις απεργίες που έχουν προκηρύξει τα συνδικάτα για τις 18 Σεπτεμβρίου, ώστε να επισπεύσουν τις εξελίξεις. Χωρίς πιθανότητες επιτυχίας. Εκτός συνταρακτικού απροόπτου, φυσικά.