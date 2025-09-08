Η δίκη σε δεύτερο βαθμό για την καταδικαστική απόφαση εις βάρος της επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς, Μαρίν Λεπέν, και μελών του κόμματος Εθνικός Συναγερμός (RN), αναμένεται να ξεκινήσει στις 13 Ιανουαρίου και να ολοκληρωθεί στις 12 Φεβρουαρίου 2026 στο Παρίσι. Η εκδίκαση προσδιορίστηκε από το Εφετείο της γαλλικής πρωτεύουσας, λιγότερο από έναν χρόνο πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2027.

Η Λεπέν, μαζί με άλλα έντεκα άτομα – τα μισά εκ των οποίων είχαν καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό – θα περάσουν εκ νέου από το εδώλιο με κατηγορίες για κατάχρηση δημόσιου χρήματος. Οι εισαγγελικές αρχές υποστηρίζουν ότι οι κατηγορούμενοι «οργάνωσαν ένα σύστημα» κατά την περίοδο 2004-2016 για τη χρηματοδότηση υπαλλήλων του κόμματος με κεφάλαια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Σοβαρές κυρώσεις για τη Λεπέν

Τον Μάρτιο, στη Μαρίν Λεπέν επιβλήθηκε, μεταξύ άλλων, στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι για πέντε χρόνια, απόφαση που έχει προκαλέσει έντονες πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις στη Γαλλία. Η ίδια και οι συνήγοροί της έχουν επισημάνει πως η διαδικασία αποτελεί «πολιτική δίωξη», ενώ αναμένονται με ενδιαφέρον οι εξελίξεις εν όψει των κρίσιμων προεδρικών εκλογών.