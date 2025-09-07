Η Γαλλία εισέρχεται σε περίοδο παρατεταμένης αβεβαιότητας: η κυβέρνηση Μπαϊρού δοκιμάζεται στην ψηφοφορία εμπιστοσύνης της 8ης Σεπτεμβρίου, ενώ το Ελιζέ ισορροπεί ανάμεσα σε εύθραυστες πλειοψηφίες, προεκλογικά σενάρια και την κανονικοποίηση της Ακροδεξιάς.

Η κοινωνική κόπωση από το «dégagisme» εντείνει την αποχή, την ώρα που οι αγορές τιμολογούν τον κίνδυνο με υψηλότερες αποδόσεις και ασφάλιστρα.

Για την Ελλάδα, ο αντίκτυπος φτάνει από τρία κανάλια: τουρισμός, εμπόριο, κεφάλαια.

Το 2024 οι αφίξεις Γάλλων ενισχύθηκαν, όμως οι διανυκτερεύσεις και οι εισπράξεις μειώθηκαν, ενώ στο πρώτο εξάμηνο 2025 οι αφίξεις υποχώρησαν κατά 27,1%.

Στο εμπόριο, οι ελληνικές εξαγωγές προς Γαλλία έπεσαν στα €1,47 δισ. (-18,3%), κυρίως σε φάρμακα και πετρελαιοειδή, ενώ οι εισαγωγές ανέβηκαν στα €3,94 δισ. (+6,4%).

Οι γαλλικές άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα αυξήθηκαν το 2023 και παραμένουν ενεργές, με την πορεία τους να εξαρτάται από την ταχύτητα σταθεροποίησης στο Παρίσι.

Δανειζόμαστε φθηνότερα από τη Γαλλία

Παρά την καταιγίδα, η Ελλάδα εμφανίζεται θωρακισμένη: δανείζεται φθηνότερα από Γαλλία και Ιταλία, έχει καλύψει το 93% του φετινού προγράμματος δανεισμού, διαθέτει επαρκές ταμειακό «μαξιλάρι», ενώ το δημόσιο χρέος βρίσκεται σε πτωτική τροχιά.

Το ερώτημα είναι αν η Γαλλία θα αποφύγει θεσμική κρίση και δημοσιονομική εκτροπή.

Για την Αθήνα, ζητούμενο είναι ψυχραιμία, στοχευμένες κινήσεις ρευστότητας και συνεπής ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.

Φάντασμα της αστάθειας

Δεκαπέντε χρόνια μετά το σοκ της ελληνικής κρίσης χρέους, το φάντασμα της αστάθειας επιστρέφει στην Ευρώπη, αυτή τη φορά με επίκεντρο τη Γαλλία.

Η πολιτική αβεβαιότητα στο Παρίσι, σε συνδυασμό με το υψηλό δημόσιο χρέος προκαλούν νευρικότητα στην ευρωζώνη.

Η αβεβαιότητα στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης δεν αφορά μόνο τη Γαλλία. Επηρεάζει συνολικά την ευρωζώνη και ιδιαίτερα χώρες που συνδέονται στενά με το Παρίσι, όπως η Ελλάδα μέσω του τουρισμού και των εξαγωγών.

Οι γάλλοι τουρίστες αποτελούν σημαντικό μέρος της τουριστικής κίνησης στην Ελλάδα παρά τη μείωση που καταγράφουν φέτος σε σχέση με το 2024 που ο αριθμός τους έφτασε τα 2 εκατομμύρια.

Αν και η χώρα μας δεν μένει ανεπηρέαστη καθώς οι οικονομίες της ευρωζώνης λειτουργούν σαν συγκοινωνούντα δοχεία.

Παρά την καταιγίδα που φαίνεται να ξεσπά στη Γαλλία, η εικόνα της Ελλάδας δεν θυμίζει σε τίποτα το 2010.

Η χώρα μας σήμερα δανείζεται φθηνότερα από τη Γαλλία (3,48% έναντι 3,54%) και από την Ιταλία (3,64%), με το spread από τη Γερμανία να έχει περιοριστεί κάτω από τη μία ποσοστιαία μονάδα.

Οι φετινές ανάγκες

Με διαθέσιμα κοντά στα 42 δισ. ευρώ, ο ΟΔΔΗΧ έχει ευελιξία να κινηθεί στις αγορές μόνο όταν οι συνθήκες είναι ομαλές, χωρίς να πιέζεται από τις εξελίξεις.

Ηδη έχει καλυφθεί το 93% των φετινών χρηματοδοτικών αναγκών, καθώς έχουν αντληθεί 7,45 δισ. ευρώ έναντι του στόχου των 8 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα να υπολείπονται 500-600 εκατ. ευρώ, ποσό που πρόκειται να καλυφθεί με μικρές επανεκδόσεις εντός των επόμενων μηνών μέχρι το τέλος του έτους.

Συνεπώς, η χώρα έχει την πολυτέλεια και το ισχυρό πλεονέκτημα να δανείζεται όταν οι οικονομικές συνθήκες είναι ομαλές και όχι υπό την πίεση των γεωπολιτικών εξελίξεων.

Το δημόσιο χρέος

Η αποκλιμάκωση του χρέους είναι ο βασικός πυλώνας της στρατηγικής. Από 177% του ΑΕΠ το 2022, υποχώρησε σε 163,9% το 2023 και σε 153,6% το 2024, με πρόβλεψη για 143% το 2025. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, στο τέλος Ιουνίου το χρέος της Κεντρικής Κυβέρνησης ανήλθε στα 403,2 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 1,1 δισ. σε σχέση με τον Μάρτιο.

Το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης φτάνει τα 368,3 δισ. ευρώ, με μέσο επιτόκιο εξυπηρέτησης 1,33%.

Η διάρθρωση του χρέους παραμένει μακροπρόθεσμη (73,4% άνω της πενταετίας), ενώ το μέσο κόστος εξυπηρέτησης διαμορφώνεται στο 1,75%. Σταθερή εικόνα παρουσιάζουν και οι όροι των δανείων που έχει χορηγήσει ο ESM, με τους αναβαλλόμενους τόκους να αρχίζουν να πληρώνονται μετά το 2032.

Με την Ευρώπη να παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις στη Γαλλία, η Ελλάδα εμφανίζεται περισσότερο θωρακισμένη, με φθηνό δανεισμό, υψηλό απόθεμα ασφαλείας και το δημόσιο χρέος να βρίσκεται σε πτωτική τροχιά.