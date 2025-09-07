Την εκτίμηση ότι ο Μακρόν δεν έχει πειστεί να προκηρύξει πρόωρες εκλογές, ούτε να παραιτηθεί, εκφράζει στη συνέντευξή της στα «ΝΕΑ» η Σελιά Μπελίν, ανώτερη ερευνήτρια πολιτικής στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων (ECFR) και επικεφαλής του γραφείου του στο Παρίσι, ενόψει της πιθανής κατάρρευσης της κυβέρνησης Μπαϊρού στη Γαλλία τη Δευτέρα.

«Είναι σχεδόν βέβαιο ότι ο Μπαϊρού θα χάσει την ψήφο εμπιστοσύνης στην ψηφοφορία της Δευτέρας. Ποτέ δεν ξέρουμε βέβαια με σιγουριά, καθώς οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, αλλά οι περισσότεροι είναι αρκετά απαισιόδοξοι. Η πολιτική κρίση στη Γαλλία είναι επιβλαβής, αλλά είναι πιθανώς λιγότερο δραματική από πέρυσι, επειδή γνωρίζουμε τώρα ότι οι κυβερνήσεις δεν είναι πολύ ισχυρές, ενώ ο Μπαϊρού δεν αποδείχθηκε καλός διαπραγματευτής με τα κόμματα. Επομένως, αναμένουμε την αποτυχία του. Αλλά τα πολιτικά κόμματα δεν έχουν διάθεση να προχωρήσουν σε πρόωρες εκλογές. Ούτε ο Μακρόν θέλει πρόωρες εκλογές. Το πιο πιθανό είναι ο Μακρόν να διορίσει νέο πρωθυπουργό» εκτιμά η ειδικός του ECFR. Ποια ονόματα ακούγονται για να αντικαταστήσουν τον Μπαϊρού; Οπως λέει η Μπελίν, κυκλοφορούν δύο ονόματα, αυτό του υπουργού Ενόπλων Δυνάμεων Σεμπαστιέν Λεκoρνί και του υπουργού Δικαιοσύνης Ζεράλ Νταρμανέν. «Οποιος αναλάβει θα πρέπει να βελτιώσει την κατάσταση, να ξεκινήσει πάλι τις διαπραγματεύσεις, και κυρίως με το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Αν καταφέρουν να φέρουν το Σοσιαλιστικό Κόμμα μαζί με τα κεντρικά κόμματα, θα υπάρχουν αρκετές ψήφοι για να περάσει ο προϋπολογισμός».

Όμως, η Μαρίν Λεπέν επιμένει σε πρόωρες εκλογές, επισημαίνουμε. «Η έκκληση της δεν είναι τόσο ισχυρή ώστε να πείσει τον Μακρόν να προκηρύξει πρόωρες εκλογές. Η Λεπέν έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για πρόωρες εκλογές επειδή πιθανότατα θα προσπαθήσει να κερδίσει περισσότερες έδρες, κάτι που είναι λιγότερο πιθανό για άλλα κόμματα. Οι πρόωρες εκλογές είναι πολύ πιθανό να φέρουν σχεδόν τα ίδια αποτελέσματα με την προηγούμενη φορά, ενδεχομένως λίγο καλύτερα αποτελέσματα για την Ακροδεξιά, οπότε τα κόμματα προτιμούν να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις παρά πρόωρες εκλογές. Μέχρι ο Μακρόν να νιώσει πραγματικά την πίεση, δεν χρειάζεται να λάβει μια τέτοια απόφαση. Επαναδιορίζοντας έναν πρωθυπουργό θα αφήσει τα κόμματα να δηλώσουν εάν θα ασκήσουν μομφή σε αυτό το άτομο ή όχι. Θα είναι δύσκολο για το Σοσιαλιστικό Κόμμα να ασκήσει μομφή σε έναν άλλο πρωθυπουργό χωρίς να διαπραγματευτεί. Αν, όμως, υπάρξουν μαζικές διαμαρτυρίες για μεγάλο χρονικό διάστημα στους δρόμους, τότε ίσως ο Μακρόν νιώσει την πίεση να αλλάξει πορεία. Εχουν προγραμματιστεί μερικές ημέρες απεργιών, αλλά προς το παρόν δεν βλέπουμε ακόμα να αναδύεται ένα μαζικό κίνημα διαμαρτυρίας» υποστηρίζει.

Όσον αφορά την οικονομική κατάσταση της Γαλλίας, όπως λέει η Μπελίν, υπάρχει ο κίνδυνος δανεισμού με υψηλότερο κόστος, αλλά η οικονομική κατάσταση δεν είναι ακόμα κρίσιμη. Επισημαίνει ότι η γαλλική οικονομία «δεν βρίσκεται σε ύφεση, εξακολουθεί να αναπτύσσεται, αν και με αργούς ρυθμούς», ενώ όσον αφορά τις συγκρίσεις με την ελληνική κρίση χρέους θεωρεί ότι «είμαστε πολύ μακριά».

Οι επιπτώσεις

Ποιες οι επιπτώσεις στην Ευρώπη; «Όσον αφορά την ικανότητα άσκησης εξωτερικής πολιτικής, ο Μακρόν δεν θίγεται όταν πρόκειται για την Ουκρανία, όταν πρόκειται για διαπραγματεύσεις με τον Τραμπ, και δεν νομίζω ότι θα ανταποκριθεί σε πιέσεις για παραίτησή του. Όμως, είναι πιο προβληματικό το ότι αποδυναμώνεται η φωνή της Γαλλίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για παράδειγμα, όσον αφορά τις εμπορικές συμφωνίες, όπως η Mercosur, ή τις διαπραγματεύσεις για τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό».

Πώς αυτή η κατάσταση θα επηρεάσει τη Γαλλία μακροπρόθεσμα; «Μακροπρόθεσμα, ένα από τα κύρια δομικά προβλήματα είναι ότι η χώρα είναι χωρισμένη σε τρία πολιτικά μπλοκ, ενώ έχουμε ένα πλειοψηφικό δημοκρατικό μοντέλο με το οποίο πρέπει να κερδίσεις την πλειοψηφία για να μπορέσεις πραγματικά να κάνεις οτιδήποτε. Οι δύο κύκλοι εκλογών βοηθούν στη δημιουργία πλειοψηφίας. Αλλά υπάρχει ο κίνδυνος μακροπρόθεσμα να παραμείνουμε με αυτά τα τρία μπλοκ, το σοσιαλιστικό – οικολογικό μπλοκ, την φιλελεύθερη φιλοευρωπαϊκή παράταξη στο Κέντρο και το εθνικιστικό συντηρητικό μπλοκ. Και πρέπει να βρεθεί τρόπος να εργαστούμε για τη δημιουργία συνασπισμών και προς το παρόν η συνταγματική οργάνωση της Γαλλίας το καθιστά πολύ δύσκολο. Ενας τρόπος με τον οποίο ίσως ο Μακρόν θα μπορούσε να προσπαθήσει να βοηθήσει θα ήταν να ζητήσει από την Εθνοσυνέλευση, χωρίς να καταφύγει σε πρόωρες εκλογές, να καταλήξει σε πρωθυπουργό της επιλογής της και στη συνέχεια να εργαστεί στη βάση αυτή. Αλλά όσο δεν γίνεται θα υπάρχουν τέτοιου είδους προβλήματα».