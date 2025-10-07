Διάλυση της Εθνοσυνέλευσης, πρόωρες προεδρικές εκλογές…Η πολιτική κρίση στη Γαλλία εντείνεται και ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος ζήτησε από τον παραιτηθέντα πρωθυπουργό Σεμπαστιέν Λεκορνί να συνεχίσει «τις ύστατες διαβουλεύσεις» για την συγκρότηση κυβερνητικού συνασπισμού είναι περισσότερο απομονωμένος από ποτέ.

Σε μία αναπάντεχη εξέλιξη, ο πρώην πρωθυπουργός (2017-2020) Εντουάρ Φιλίπ κάλεσε τον Εμανουέλ Μακρόν να αποχωρήσει πριν από τη λήξη της θητείας του και του ζήτησε την προκήρυξη πρόωρων προεδρικών εκλογών μετά την υιοθέτηση του προϋπολογισμού 2026.

Επικαλούμενος την «αποδυνάμωση του κράτους» που θεωρεί ότι «δεν είναι διαχειρίσιμη», ο κατά παράδοσιν σύμμαχος του προέδρου Μακρόν δήλωσε στο δίκτυο RTL: «Δεν θα ζήσουμε αυτό που ζούμε εδώ και έξι μήνες για άλλους 18 μήνες, είναι πολύ».

Ηδη χθες, άλλος πρώην πρωθυπουργός (Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2024), ο Γκαμπριέλ Ατάλ, κάποτε στενός συνεργάτης του Εμανουέλ Μακρόν, πέρασε στην επίθεση, παίρνοντας ξεκάθαρες αποστάσεις από τον αρχηγό του γαλλικού κράτους «τις αποφάσεις του οποίου δεν κατανοεί πλέον».

Ταυτόχρονα, οι πολιτικοί του αντίπαλοι συνεχίζουν να καταγγέλλουν την πρωτοφανή πολιτική κρίση στην οποία έχει βυθιστεί η Γαλλία μετά την παραίτηση του Σεμπαστιέν Λεκορνί, δεκατέσσερις ώρες μετά τον διορισμό του.

Κεντροδεξιά συμμαχία;

Το έδαφος είναι το λιγότερο ολισθηρό, αν όχι ναρκοθετημένο, για τον άνθρωπο που έγινε ο πλέον εφήμερος πρωθυπουργός της 5ης γαλλικής Δημοκρατίας, πριν χρεωθεί εκ νέου από τον πρόεδρο να διεξαγάγει «τις ύστατες διαπραγματεύσεις» μέχρι αύριο «για τον καθορισμό πλατφόρμας δράσης και σταθερότητας».

Ο υπό παραίτησιν υπουργός Εσωτερικών Μπρυνό Ρεταγιό, που πυροδότησε την κρίση απειλώντας να αποχωρήσει από την κυβέρνηση διαμαρτυρόμενος για το διορισμό του πρώην υπουργού Οικονομίας Μπρυνό Λε Μερ, μετρίασε σήμερα τη θέση του και πρότεινε το κόμμα του, Οι Ρεπουμπλικανοί (Les Républicains), να συμμετάσχει σε μία κυβέρνηση «συγκατοίκησης» με τους μακρονικούς υπό τον όρο ότι αυτό δεν θα διαλυθεί στους κόλπους του προεδρικού στρατοπέδου.

Αλλά ταυτόχρονα αρνήθηκε να συμμετάσχει σε σύσκεψη στο Μέγαρο Ματινιόν της συμμαχίας κέντρου-δεξιάς που έχει συγκροτηθεί μετά τη διάλυση της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης το 2024.

Οι νέες διαβουλεύσεις, αν τελικά καταλήξουν σε συμβιβαστική συμφωνία, δεν θα σημαίνουν αναγκαστικά ότι ο Σεμπαστιέν Λεκορνί θα παραμείνει πρωθυπουργός, έγινε γνωστό από το περιβάλλον του Εμανουέλ Μακρόν.

Σε περίπτωση αποτυχίας, ο πρόεδρος θα αναλάβει τις ευθύνες του, σύμφωνα με την ίδια πηγή που αφήνει να πλανάται η απειλή νέας διάλυσης της Εθνοσυνέλευσης η οποία είναι διαιρεμένη σε τρία μπλοκ: αριστερά, κεντρο-δεξιά και άκρα δεξιά.

Κατακερματισμένη αριστερά

Η πίεση για την αποκατάσταση της κεντροδεξιάς συμμαχίας αυξάνεται εξαιτίας της απειλής κατάθεσης πρότασης μομφής που κραδαίνουν η αριστερά και ο Εθνικός Συναγερμός.

«Θα μπορούσε να πετύχει», έλεγε χθες το βράδυ κυβερνητικός σύμβουλος, «αν αποσπάσει την αναστολή της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού», όπως απαιτούν οι Σοσιαλιστές.

Ο επικεφαλής του Σοσιαλιστικού Κόμματος Ολιβιέ Φορ ζήτησε «αλλαγή ρότας» με την είσοδο μίας «αριστερής κυβέρνησης» στο Ματινιόν.

Τη συγκατοίκηση υποστηρίζει και η επικεφαλής των Οικολόγων Μαρίν Τοντελιέ, που θέλει να προετοιμαστεί για όλα τα σενάρια. Πρότεινε δε σε «όλες» τις παρατάξεις της αριστεράς να συνέλθουν σήμερα το πρωί. Ομως το Σοσιαλιστικό Κόμμα ανακοίνωσε χθες το βράδυ ότι δεν θα συμμετάσχει αν είναι παρόν το κόμμα της Ανυπότακτης Γαλλίας.

Το κόμμα του Ζαν-Λυκ Μελανσόν, που ζητά «ξεκάθαρη, ειλικρινή και ολοκληρωμένη» λύση, δεν αποκλίνει από τη γραμμή και θα συνεχίσει να ζητά την παραίτηση του Εμανουέλ Μακρόν κραδαίνοντας το όπλο της πρότασης καθαίρεσης.

Οσο για τον ακροδεξιό Εθνικό Συναγερμό, χαράσσει δύο δυνατούς δρόμους: διάλυση της Εθνοσυνέλευσης, «αναπόφευκτη», και παραίτηση του Εμανουέλ Μακρόν, πράγμα που θα ήταν «σώφρον», σύμφωνα με τη Μαρίν Λε Πεν.

Η γαλλική ακροδεξιά και οι σύμμαχοί τους προτίθενται να καταθέτουν συστηματικά προτάσεις μομφής κατά κάθε κυβέρνησης μέχρι τη διάλυση ή την παραίτηση.