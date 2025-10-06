Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, παραιτήθηκε τη Δευτέρα, λίγες ώρες μετά τον διορισμό του νέου υπουργικού συμβουλίου, αφού τόσο οι σύμμαχοι όσο και οι εχθροί του απείλησαν να ανατρέψουν την κυβέρνησή του, σύμφωνα με το Reuters.

Η παραίτησή του ήταν απροσδόκητη και άνευ προηγουμένου και σηματοδότησε μια άλλη σημαντική επιδείνωση της πολιτικής κρίσης στη Γαλλία. Οι γαλλικές μετοχές έπεσαν απότομα, όπως και το ευρώ, μετά την είδηση της παραίτησης.

Μετά από εβδομάδες διαβουλεύσεων με όλα τα πολιτικά κόμματα, ο Λεκορνί, στενός σύμμαχος του Εμανουέλ Μακρόν, όρισε την Κυριακή τους υπουργούς του και το υπουργικό συμβούλιο είχε προγραμματίσει να πραγματοποιήσει την πρώτη του συνεδρίαση το απόγευμα της Δευτέρας.

Ωστόσο, η σύνθεση του νέου υπουργικού συμβουλίου προκάλεσε την οργή τόσο των αντιπάλων όσο και των συμμάχων, οι οποίοι το θεώρησαν είτε υπερβολικά δεξιό είτε ανεπαρκές, θέτοντας ερωτήματα σχετικά με το πόσο θα μπορούσε να διαρκέσει, σε μια εποχή που η Γαλλία βρίσκεται ήδη βαθιά βυθισμένη σε πολιτική κρίση, χωρίς καμία ομάδα να κατέχει την πλειοψηφία σε ένα κατακερματισμένο κοινοβούλιο.

Ο Λεκορνί υπέβαλε την παραίτησή του στον Μακρόν το πρωί της Δευτέρας.

«Ο κ. Σεμπαστιάν Λεκορνί υπέβαλε την παραίτησή του στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος την αποδέχτηκε», ανέφερε το γραφείο Τύπου του Ελιζέ.

Η πολιτική στη Γαλλία έχει γίνει όλο και πιο ασταθής από την επανεκλογή του Μακρόν το 2022, λόγω του ότι δεν υπάρχει κόμμα που να κατέχει κοινοβουλευτική πλειοψηφία, όπως αναφέρει το Reuters.

Η απόφαση του Μακρόν να προκηρύξει πρόωρες κοινοβουλευτικές εκλογές πέρυσι ενέτεινε την κρίση, δημιουργώντας ένα ακόμη πιο κατακερματισμένο κοινοβούλιο. Ο Λεκορνί, ο οποίος διορίστηκε μόλις τον περασμένο μήνα, ήταν ο πέμπτος πρωθυπουργός του Μακρόν σε δύο χρόνια.

Σε συνέντευξή του στο BFM-TV αμέσως μετά την ανακοίνωση της παραίτησης του Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο πρόεδρος του Εθνικού Συνασπισμού (RN), Ζορντάν Μπαρντέλα, εκτίμησε ότι «ο εφήμερος πρωθυπουργός δεν είχε περιθώρια ελιγμών».

«Σίγουρα ο Εμανουέλ Μακρόν ήταν αυτός που συνέθεσε την κυβέρνηση», εκτίμησε, διαβεβαιώνοντας ότι «δεν κατάλαβε τίποτα από την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε».

«Δεν μπορεί να επανέλθει η σταθερότητα χωρίς την επιστροφή στις κάλπες και τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης», επέμεινε.