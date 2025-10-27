Αντιδράσεις προκάλεσε στη Βραζιλία η απόφαση του κράτους του Ρίο ντε Τζανέιρο να θέσει προς πώληση το Στάδιο Μαρακανά, το εμβληματικό γήπεδο που έχει συνδεθεί όσο κανένα άλλο με την Iστορία του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου. Η κυβέρνηση, αναζητώντας τρόπους ενίσχυσης των δημοσίων εσόδων, συμπεριέλαβε το στάδιο —όπου αγωνίζονται Φλαμένγκο και Φλουμινένσε— στη λίστα των ακινήτων που θα βγουν στο «σφυρί».

Η Επιτροπή Συντάγματος και Δικαιοσύνης της Βουλής του Ρίο (ALERJ) ενέκρινε την αναθεώρηση του σχετικού νομοσχεδίου, προσθέτοντας το Μαρακανά ανάμεσα στα 78 συνολικά ακίνητα προς πώληση. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Επιτροπής, Ροντρίγκο Αμορίμ, η συντήρηση του σταδίου κοστίζει περίπου 160.000 ευρώ ανά αγώνα, ενώ η εκχώρησή του μαζί με το συγκρότημα Aldeia Maracaná θα μπορούσε να αποφέρει πάνω από 320 εκατ. ευρώ. Ο ίδιος τόνισε πως πέρα από τα έσοδα, στόχος είναι και η αξιοποίηση ενός εγκαταλελειμμένου, δαπανηρού χώρου.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το θέμα επανέρχεται. Ήδη από το 2011, πριν το Μουντιάλ 2014 και τους Ολυμπιακούς του 2016, είχε επιχειρηθεί η ιδιωτικοποίησή του χωρίς αποτέλεσμα. Το Μαρακανά, που έγινε θρυλικό από το ιστορικό «Μαρακανάσο» του 1950 όταν η Βραζιλία ηττήθηκε από την Ουρουγουάη μπροστά σε σχεδόν 200.000 θεατές, έχει σήμερα χωρητικότητα 78.838 θέσεων, έπειτα από τρεις ανακαινίσεις. Παρά τις αλλαγές του χρόνου, εξακολουθεί να αποτελεί σύμβολο του βραζιλιάνικου πάθους για το ποδόσφαιρο, και η πιθανή πώλησή του έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στη χώρα.