Ο Εμανουέλ Μακρόν άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο διεξαγωγής δημοψηφίσματος για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος στη Γαλλία, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας. Ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε ότι η επιλογή αυτή παραμένει στο τραπέζι, καθώς η κυβέρνηση αναζητεί τρόπους για να ξεπεράσει το πολιτικό αδιέξοδο.

Η επίμαχη μεταρρύθμιση, που εγκρίθηκε χωρίς ψηφοφορία στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση το 2023, ανεστάλη πρόσφατα από τον πρωθυπουργό Σεμπαστιέν Λεκορνί. Η απόφαση ελήφθη προκειμένου να αποφευχθεί πρόταση μομφής που προετοίμαζε το Σοσιαλιστικό Κόμμα, γεγονός που ανέδειξε τις εντάσεις στο εσωτερικό της κυβέρνησης.

Η θέση Μακρόν για τη Γάζα

Αναφερόμενος στην κατάσταση στη Γάζα, ο Μακρόν υπογράμμισε ότι η κατάπαυση του πυρός παραμένει «πολύ εύθραυστη» και κάλεσε σε άμεση ενίσχυση των ανθρωπιστικών προσπαθειών. Ζήτησε το άνοιγμα των συνοριακών σημείων διέλευσης ώστε να εισέλθει βοήθεια στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Η κατάσταση παραμένει πολύ εύθραυστη και το γνωρίζουμε. Σημασία έχει η Χαμάς να τηρήσει πλήρως τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει (…) και να διατηρηθεί η πίεση για την καθολική τήρηση της κατάπαυσης του πυρός», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος.

Ο Μακρόν επισήμανε ακόμη ότι «πρέπει να ακολουθήσει αμέσως, και αυτό είναι εξαιρετικά επείγον, το άνοιγμα των ανθρωπιστικών διαύλων και των διάφορων ανθρωπιστικών διαδρόμων ώστε η βοήθεια, η τροφοδοσία και η βοήθεια πρώτης ανάγκης να προσφερθούν στον πληθυσμό».