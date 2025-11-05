Η Κλαούντια Σέινμπαουμ, πρόεδρος του Μεξικού, παρενοχλήθηκε από έναν άνδρα ενώ μιλούσε με πολίτες στους δρόμους της Πόλης του Μεξικού, θέτοντας ερωτήματα σχετικά με την έλλειψη προεδρικής ασφάλειας και το επίπεδο σεξουαλικής παρενόχλησης που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες της χώρας.

Ένα βίντεο του περιστατικού που συνέβη την Τρίτη δείχνει έναν εμφανώς μεθυσμένο άνδρα να προσπαθεί να φιλήσει την πρόεδρο στο λαιμό και να την αγκαλιάσει από πίσω, ενώ αυτή απομακρύνει τα χέρια του και γυρίζει για να τον κοιτάξει, πριν ένας κυβερνητικός αξιωματούχος παρέμβει και τοποθετηθεί ανάμεσα τους.

Καθώς ο άνδρας απομακρύνεται, η Σέινμπαουμ φαίνεται να χαμογελάει αμήχανα και να λέει: «Μην ανησυχείτε».

Καμία γυναίκα δεν είναι ασφαλής

Σχολιαστές ανέφεραν ότι το περιστατικό έδειξε ότι καμία γυναίκα δεν είναι απρόσβλητη από τη σεξουαλική παρενόχληση στο Μεξικό.

«Ακόμα και αν είσαι πρόεδρος, οποιοσδήποτε άνδρας πιστεύει ότι έχει το δικαίωμα να σε αγγίξει», δήλωσε η Καταλίνα Ρουίζ-Ναβάρο, δημοσιογράφος του φεμινιστικού μέσου ενημέρωσης Volcánicas. «Όταν ρωτούν τι είναι το πατριαρχικό σύστημα, αυτό είναι».

Ωστόσο, το περιστατικό ανέδειξε επίσης τον ευρύτερο κίνδυνο για την ασφάλεια της Σέινμπαουμ στους δρόμους, δεδομένου ότι η ασφάλειά της δεν ήταν ορατή στο βίντεο και χρειάστηκαν δευτερόλεπτα για να παρέμβει κάποιος.

Το περιστατικό συνέβη λίγες μέρες μετά τη δολοφονία του δημοφιλούς δημάρχου Κάρλος Αλμπέρτο Μάνζο Ροντρίγκεζ, κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Ημέρας των Νεκρών στο Ουρουαπάν, στην πολιτεία Μιτσοακάν, από έναν ένοπλο που τον πυροβόλησε επτά φορές από κοντινή απόσταση πριν σκοτωθεί ο ίδιος.

Τους προηγούμενους μήνες, ο Ροντρίγκεζ είχε απευθύνει δημόσια έκκληση στη Σέινμπαουμ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για βοήθεια στην αντιμετώπιση των εγκληματικών ομάδων στην περιοχή.

Ο Μάνζο Ροντρίγκεζ ήταν μόνο ο τελευταίος αξιωματούχος που δολοφονήθηκε στο Μεξικό, όπου 37 υποψήφιοι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας πριν από τις εκλογές του Ιουνίου 2024, και άλλοι 10 δήμαρχοι έχουν δολοφονηθεί από την έναρξη της κυβέρνησης της Σέινμπαουμ την 1η Οκτωβρίου.