Δήμαρχος πόλης του κεντρικού Μεξικού έπεσε νεκρός από ένοπλη επίθεση χθες την Δευτέρα. Σύμφωνα με τις Αρχές, πρόκειται για την πιο πρόσφατη δολοφονία πολιτικού αξιωματούχου στη χώρα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Αστυνομία, ένοπλοι άνοιξαν πυρ και σκότωσαν τον Δήμαρχο της Πισαφλόρες Μιγκέλ Μπαένα, καθώς βρισκόταν σε δρόμο της πόλης κι έπειτα τράπηκαν σε φυγή, , με το πτώμα του να φέρει τουλάχιστον 5 τραύματα από σφαίρες.

Το Πράσινο Κόμμα, μέλος του κυβερνητικού συνασπισμού, στις τάξεις του οποίου ανήκε ο Μιγκέλ Μπαένα, εξέφρασε σε ανακοίνωσή του «τη βαθύτατη αγανάκτησή του» για τη «δειλή δολοφονία», καλώντας μετ’επιτάσεως τις Αρχές να συλλάβουν τους δολοφόνους.

Το Μεξικό, το οποίο μαστίζεται εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες από βιαιότητες, που συνδέονται με το λαθρεμπόριο ναρκωτικών, έχει δει πολλούς πολιτικούς της τοπικής αυτοδιοίκησης να δολοφονούνται τα τελευταία χρόνια.

Η Πισαφλόρες, στην πολιτεία Ιντάλγκο, επλήγη σφόδρα από τις καταρρακτώδεις βροχές, που προκάλεσαν πλημμύρες σε μεγάλο μέρος του Μεξικού νωρίτερα αυτόν τον μήνα, οι οποίες οδήγησαν στον θάνατο τουλάχιστον 76 ανθρώπων, ενώ 27 αγνοούνται.