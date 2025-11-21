Μια νεαρή γυναίκα καταδικάστηκε σε 20 χρόνια κάθειρξη για τη συμμετοχή της στη δολοφονία τριών τουριστών, δύο Αυστραλών και ενός Αμερικανού, σε μεξικανική λουτρόπολη το 2024, όπως ανακοίνωσαν οι δικαστικές αρχές. «Είχαν καλά τηλέφωνα και καλά λάστιχα» στο φορτηγάκι τους, φέρεται να είχε πει η νεαρή σε τρεις συνεργούς της, πριν διαπραχθεί η δολοφονία, σύμφωνα με την εισαγγελία.

Τα θύματα, οι Τζέικ και Κόλουμ Ρόμπινσον, αδέλφια από την Αυστραλία, και ο φίλος τους Τζακ Κάρτερ από τις ΗΠΑ, θεάθηκαν για τελευταία φορά ζωντανοί στις 27 Απριλίου 2024 στην Μποκάνα δε Σάντο Τομάς, λουτρόπολη που υπάγεται στον δήμο Ενσενάδα, στην πολιτεία Μπάχα Καλιφόρνια. Λίγες ημέρες αργότερα, τα πτώματά τους εντοπίστηκαν σε κοντινή περιοχή, καθένα με μία σφαίρα στο κεφάλι.

Οι δράστες «αιφνιδίασαν» τους τουρίστες «και τους πυροβόλησαν (…) στερώντας τους τη ζωή», ανέφερε η εισαγγελία.

Η δίκη και οι κατηγορίες

Η καταδικασθείσα, Άρι Γκισέλ Σίλβα, 23 ετών, παραδέχθηκε ότι υποκίνησε και συμμετείχε στην κλοπή προσωπικών αντικειμένων των τριών ερασιτεχνών σέρφερ, που αποτέλεσε το κίνητρο των δολοφονιών.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, εκείνη προσέγγισε πρώτη τα θύματα και αντιλήφθηκε ότι είχαν μαζί τους αντικείμενα αξίας, παρακινώντας στη συνέχεια το αγόρι της και δύο ακόμη νεαρούς να προχωρήσουν στην κλοπή.

Οι άλλοι τρεις κατηγορούμενοι έχουν ήδη συλληφθεί και αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Οι δίκες τους θα διεξαχθούν ξεχωριστά.

Αντίδραση και προηγούμενα περιστατικά

Το έγκλημα προκάλεσε έντονη αγανάκτηση και θλίψη στην Αυστραλία και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου οι οικογένειες των θυμάτων κινητοποιήθηκαν για τον εντοπισμό τους μέσω κοινωνικών δικτύων και δημόσιων εκκλήσεων στα ΜΜΕ.

Υπενθυμίζεται ότι τον Νοέμβριο του 2015, δύο ακόμη Αυστραλοί σέρφερ, ο Ντιν Λούκας και ο Άνταμ Κόλμαν, είχαν δολοφονηθεί και τα πτώματά τους βρέθηκαν απανθρακωμένα ενώ παραθέριζαν στην πολιτεία Σιναλόα.