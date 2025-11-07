Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ υπέβαλε μήνυση εναντίον άνδρα, ο οποίος, όπως δήλωσε, ήταν «μεθυσμένος» και την παρενόχλησε την Τρίτη, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «επίθεση εναντίον όλων των γυναικών».

Σύμφωνα με τη δήμαρχο της Πόλης του Μεξικού, Κλάρα Μπρουγκάδα, ο άνδρας συνελήφθη τη νύχτα και κρατείται στη Μονάδα Διερεύνησης Εγκλημάτων Σεξουαλικής Φύσης. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν ένας άνδρας διέσπασε το πλήθος που χαιρετούσε τη Σέινμπαουμ στην Πόλη του Μεξικού και φάνηκε να την αγγίζει ανάρμοστα, σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το βίντεο δείχνει τον άνδρα να πλησιάζει τη Σέινμπαουμ, να την αγγίζει στο στήθος και να προσπαθεί να τη φιλήσει, ενώ παρευρισκόμενοι στην κεντρική συνοικία του Ζόκαλο παρακολουθούσαν. Το επεισόδιο έληξε όταν επενέβη ένας από τους στενούς συνεργάτες της, ο Χουάν Χοσέ Ραμίρες Μεντόσα.

Το συμβάν προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο διαδίκτυο και αναζωπύρωσε τη δημόσια συζήτηση για τη σεξουαλική παρενόχληση και την ασφάλεια των γυναικών στη δημόσια ζωή. Η αστυνομία της Πόλης του Μεξικού ανακοίνωσε ότι τα πρώτα στοιχεία συνδέουν τον ίδιο άνδρα με την παρενόχληση δύο ακόμη γυναικών την ίδια ημέρα. Δεν έχει διευκρινιστεί εάν ο κατηγορούμενος διαθέτει νομική εκπροσώπηση.

Η Σέινμπαουμ, η πρώτη γυναίκα πρόεδρος στην ιστορία του Μεξικού, δήλωσε την Τετάρτη ότι αποφάσισε να κινηθεί νομικά εναντίον του άνδρα, τον οποίο περιέγραψε ως «εντελώς μεθυσμένο». «Αποφάσισα να υποβάλω μήνυση γιατί αυτό που βίωσα ως γυναίκα είναι κάτι που βιώνουν όλες οι γυναίκες στη χώρα μας», είπε. «Κανένας άνδρας δεν έχει δικαίωμα να παραβιάζει αυτόν τον χώρο», πρόσθεσε.

Η πρόεδρος ανέφερε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έχει υποστεί σεξουαλική παρενόχληση. Καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας της έχει μιλήσει ανοιχτά για ανάλογες εμπειρίες. Το 2021, ως δήμαρχος της Πόλης του Μεξικού, είχε δημοσιεύσει βίντεο για την Ημέρα της Γυναίκας, στο οποίο θυμόταν περιστατικά παρενόχλησης που υπέστη ως παιδί και ως φοιτήτρια.

Το περιστατικό της Τρίτης προκάλεσε ερωτήματα για την επάρκεια των μέτρων ασφαλείας γύρω από τη Σέινμπαουμ. Έρχεται λίγες ημέρες μετά τη δολοφονία του δημάρχου της Ουρουαπάν, Κάρλος Μάνσο, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τη Γιορτή των Νεκρών, γεγονός που αναζωπύρωσε τη συζήτηση για την ασφάλεια των δημοσίων προσώπων στο Μεξικό.