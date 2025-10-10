Σε 12μηνη φυλάκιση με τριετή αναστολή καταδικάστηκε 40χρονος εκπαιδευτικός στη Θεσσαλονίκη, για σεξουαλική παρενόχληση μαθήτριας Λυκείου στην οποία παρέδιδε ιδιαίτερα μαθήματα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο εκπαιδευτικός καταγγέλθηκε για χειρονομίες και άσεμνες προτάσεις προς τη μαθήτρια κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, την περίοδο 2020–2021.

Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις πράξεις, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ψευδείς ισχυρισμούς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ίδιος είχε καταγγελθεί και στο παρελθόν από άλλη έφηβη, επίσης μαθήτρια του, ωστόσο η υπόθεση εκείνη δεν οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη.