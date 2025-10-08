Η Βελγίδα αθλήτρια του στίβου Χάνε Μάουντενς, κατηγόρησε τον πρώην προπονητή της, ο οποίος περιγράφεται ως μία αρκετή γνωστή προσωπικότητα του βελγικού αθλητισμού, για χρόνια κακοποίησης, λεκτικής βίας, ταπείνωσης και σεξουαλικά ανάρμοστης συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια συνεδριών μασάζ.

Μιλώντας στο βελγικό περιοδικό Dag Allemaal η αθλήτρια του στίβου ισχυρίστηκε πως η Βέλγικη Ομοσπονδία Στίβου γνώρισε για την ανάρμοστη συμπεριφορά του προπονητή, όμως κάλυψε το θέμα.

Το 2021, η Μάουντενς αποσύρθηκε από το επτάθλο των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο για να επικεντρωθεί αποκλειστικά στα 400 μέτρα, επικαλούμενη άγχος, τραυματισμό και εξάντληση εκείνη την περίοδο.

Τώρα παρουσιάζει μια διαφορετική εκδοχή. Συγκεκριμένα, δήλωσε στο περιοδικό:

«Ήμουν θύμα σεξουαλικά ανάρμοστης συμπεριφοράς από τον πρώην προπονητή μου. Η ομοσπονδία στίβου το γνώριζε, αλλά αποφάσισε να παραμείνει σιωπηλή».

Η Μάουντενς ισχυρίζεται ότι οι καταγγελίες της απορρίφθηκαν.

«Η ομοσπονδία δεν είναι συνδεδεμένη με το αθλητικό δικαστήριο, ένα κεντρικό όργανο που χειρίζεται καταγγελίες σχετικές με ντόπινγκ, φύλο και ανάρμοστη συμπεριφορά. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να λογοδοτήσουν και επέλεξαν να σιωπήσουν την κατάθεσή μου».

Ο πρόεδρος της Φλαμανδικής Αθλητικής Ένωσης επιβεβαιώσε πως ο οργανισμός έχει λάβει τη καταγγελία της αθλήτριας.