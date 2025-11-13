Η Τουρκία βρίσκεται ξανά σε κατάσταση αβεβαιότητας και ανησυχίας, λίγες ημέρες μετά τη συντριβή του C-130 με 20 νεκρούς, καθώς το βράδυ της Πέμπτης (13/11) συνετρίβη πυροσβεστικό αεροσκάφος τύπου AT-802 στην Κροατία καθώς επέστρεφε στη Ριέκα λόγω κακοκαιρίας.

Τα συντρίμμια εντοπίστηκαν κοντά στην πόλη Σένι της Κροατίας, όπως ανακοίνωσε ο Τούρκος υπουργός Γεωργίας και Δασών, Ιμπραήμ Γιουμακλί.

Το Υπουργείο Γεωργίας και Δασοκομίας ανακοίνωσε ότι χάθηκε η ασύρματη επικοινωνία με το αεροσκάφος, το οποίο ανήκει στη Γενική Διεύθυνση Δασοκομίας και βρισκόταν στην Κροατία, επιστρέφοντας στην Τουρκία.

Η επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου έχει ως εξής:

«Δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη AT802 που ανήκουν στη Γενική Διεύθυνση Δασών μας αναχώρησαν από τα Δαρδανέλλια την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου στις 10:24 π.μ. για προγραμματισμένη συντήρηση στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας. Λόγω μετεωρολογικών συνθηκών, τα δύο αεροσκάφη πέρασαν τη νύχτα στο αεροδρόμιο Ρέτζικα της Κροατίας.

Μετά την απογείωσή τους για το αεροδρόμιο του Ζάγκρεμπ σήμερα (Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025) στις 5:38 μ.μ. ώρα Τουρκίας, επέστρεψαν στο αεροδρόμιο Ρέτζικα λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής επιστροφής, ένα από τα αεροσκάφη μας προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Ρέτζικα, αλλά η ασύρματη επαφή με το άλλο αεροσκάφος χάθηκε στις 6:25 μ.μ. ώρα Τουρκίας.

Ξεκίνησαν προσπάθειες έρευνας και διάσωσης σε συντονισμό με κροατικές μονάδες για τον εντοπισμό του πιλότου μας που ήταν επικεφαλής και του αεροσκάφους. Θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε το κοινό μόλις διευκρινιστούν οι λεπτομέρειες σχετικά με το θέμα».

Η Τουρκία παρακολουθεί με αποφασιστικότητα τις εξελίξεις, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες έρευνας και διάσωσης, σε στενή συνεργασία με τις κροατικές υπηρεσίες.