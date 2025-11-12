Ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου Μπαντρ Αμπντελάτι επισκέφθηκε την Άγκυρα, όπου είχε επίσημες συνομιλίες με τον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν. Η επίσκεψη σηματοδοτεί τη συνεχιζόμενη προσπάθεια ενίσχυσης των διμερών σχέσεων Τουρκίας και Αιγύπτου, μετά την επαναπροσέγγιση των δύο χωρών τα τελευταία χρόνια.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Κοινής Ομάδας Σχεδιασμού Τουρκίας–Αιγύπτου, υπό την προεδρία των δύο υπουργών. Στόχος ήταν η προετοιμασία της δεύτερης συνάντησης του Ανωτάτου Συμβουλίου Στρατηγικής Συνεργασίας, η οποία προβλέπεται να διεξαχθεί στο Κάιρο εντός του 2026, υπό την προεδρία των ηγετών των δύο χωρών.

Κατά τις συνομιλίες, οι Φιντάν και Αμπντελάτι εξέτασαν τις διμερείς σχέσεις Άγκυρας–Καΐρου, τις εμπορικές συνεργασίες, την εφαρμογή της εκεχειρίας και την ανοικοδόμηση στη Γάζα. Συζητήθηκαν επίσης ζητήματα που αφορούν τη Συρία, τη Λιβύη και το Σουδάν, με έμφαση στη σταθερότητα και την ασφάλεια της περιοχής.

Μετά τη συνάντηση, οι δύο υπουργοί προέβησαν σε κοινές δηλώσεις, τονίζοντας τη στρατηγική σημασία της συνεργασίας. Ο Χακάν Φιντάν ανέφερε ότι στόχος είναι η ολοκλήρωση των συμφωνιών ενόψει της επόμενης συνόδου του Ανώτατου Συμβουλίου, προκειμένου να ενισχυθεί το θεσμικό πλαίσιο των σχέσεων.

Οικονομική και επενδυτική συνεργασία

Η Αίγυπτος αποτελεί τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της Τουρκίας στην Αφρική, με το διμερές εμπόριο να φθάνει τα 9 δισ. δολάρια το 2024. Στρατηγικός στόχος είναι η αύξηση στα 15 δισ. δολάρια τα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με τον Φιντάν, οι τουρκικές επενδύσεις «ενισχύουν σημαντικά την απασχόληση και την παραγωγική δυναμικότητα» στην Αίγυπτο.

Από την πλευρά του, ο Αμπντελάτι υπογράμμισε τη σημασία της «δημιουργίας κλίματος ευνοϊκού για νέες επενδυτικές ευκαιρίες» και τη συμβολή των τουρκικών επιχειρήσεων στην αιγυπτιακή οικονομία. Η ανάπτυξη των εμπορικών σχέσεων, τόνισε, αποτελεί κοινή πολιτική προτεραιότητα.

Αμυντική και ενεργειακή συνεργασία

Οι δύο χώρες αποφάσισαν να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους σε στρατηγικούς τομείς όπως οι μεταφορές, η ενέργεια και οι υδρογονάνθρακες. Ο Φιντάν επισήμανε ότι «η στρατιωτική συνεργασία με την Αίγυπτο έχει επίσης ενισχυθεί πρόσφατα», προσθέτοντας πως υπάρχει κοινή βούληση για προώθηση του διαλόγου σε θέματα άμυνας και ασφάλειας μέσω αμοιβαίων επισκέψεων και ασκήσεων.

«Η αμυντική βιομηχανία είναι επίσης σημαντική, απαραίτητη και πολλά υποσχόμενη για τη συνεργασία μας. Πιστεύουμε ότι θα ενισχυθεί περαιτέρω μέσω κοινών έργων που θα αναπτυχθούν με δημόσιους φορείς και εταιρείες», σημείωσε ο Τούρκος υπουργός.

Κοινές θέσεις για τη Γάζα και τη Συρία

Οι δύο υπουργοί επανέλαβαν την έκκλησή τους προς το Ισραήλ για άρση των εμποδίων στην είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, ενώ ο Φιντάν ευχαρίστησε την Αίγυπτο για τις προσπάθειές της στην περιοχή. Η Αίγυπτος θα φιλοξενήσει την προσεχή διεθνή διάσκεψη για την ανασυγκρότηση της Γάζας, στην οποία θα συμβάλουν ενεργά και οι δύο χώρες.

Σύμφωνα με τον Τούρκο υπουργό, συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις για την ασφάλεια και τη διοίκηση της περιοχής, με έμφαση στο ότι ο παλαιστινιακός λαός πρέπει να παραμείνει ο κύριος φορέας εξουσίας και ότι η Γάζα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παλαιστινιακού κράτους.

Αναφορικά με τη Συρία, οι δύο πλευρές εξέφρασαν στήριξη στην επιστροφή της χώρας στον περιφερειακό και διεθνή της ρόλο. Ο Φιντάν χαρακτήρισε «εξαιρετικά ευχάριστη» τη θέση της Συρίας στη διεθνή σκηνή και αναφέρθηκε στην ενίσχυση των αντιτρομοκρατικών δυνατοτήτων της μέσω της συμμετοχής της στη διεθνή συμμαχία κατά του Ισλαμικού Κράτους.

Ο Αιγύπτιος υπουργός επισήμανε την ανάγκη να «ικανοποιηθούν οι προσδοκίες του συριακού λαού» και να ακολουθηθεί μια πολιτική χωρίς αποκλεισμούς, ώστε η Συρία να ανακτήσει τον ενεργό ρόλο της στην περιοχή.

Λιβύη, Σουδάν και Ερυθρά Θάλασσα

Για τη Λιβύη, ο Αμπντελάτι υπογράμμισε τη σημασία μιας λύσης που θα σέβεται την κυριαρχία της χώρας, θα τερματίζει τη διχοτόμηση και θα προβλέπει την απομάκρυνση ξένων δυνάμεων και μισθοφόρων.

Αναφερόμενοι στο Σουδάν, οι δύο υπουργοί εξέφρασαν ανησυχία για τη συνεχιζόμενη κρίση και ζήτησαν άμεση κατάπαυση του πυρός, προστασία των αμάχων και απρόσκοπτη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Τόνισαν ότι η ενότητα και η εδαφική ακεραιότητα του Σουδάν πρέπει να διαφυλαχθούν, απορρίπτοντας κάθε σχέδιο διαμελισμού.

Οι συνομιλίες επεκτάθηκαν και στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας και του Κέρατος της Αφρικής, με τον Αιγύπτιο υπουργό να επισημαίνει «τη σημασία της κοινής προσπάθειας για τη σταθερότητα» και των κινήσεων που απαιτούνται για την εδραίωση της ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή.