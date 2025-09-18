Έπειτα από 13 χρόνια, η Τουρκία και η Αίγυπτος πρόκειται να πραγματοποιήσουν κοινή ναυτική άσκηση, σηματοδοτώντας την επανεκκίνηση της στρατιωτικής τους συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η άσκηση, που φέρει την ονομασία «Θάλασσα Φιλίας» («Türkiye-Egypt Friendship Sea / Bahr El Sadaka – Naval Exercise Special Drill»), έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί από τις 22 έως τις 26 Σεπτεμβρίου, όπως αναφέρει ο ΣΚΑΪ, και θα λάβει χώρα σε θαλάσσια περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Η προηγούμενη άσκηση ανάμεσα στις δύο χώρες στην ίδια περιοχή είχε πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2012.

Ο Ζεκί Ακτούρκ, εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση: «Η Ειδική Άσκηση Ναυτικών Επιχειρήσεων Τουρκίας-Αιγύπτου στη Θάλασσα της Φιλίας (Bahr El Sadaka) έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στην άσκηση, η οποία θα διεξαχθεί για πρώτη φορά μετά από 13 χρόνια, θα συμμετάσχουν στοιχεία των Ναυτικών μας Δυνάμεων (φρεγάτες TCG Oruçreis και TCG Gediz, ταχύπλοα περιπολικά TCG İmbat και TCG Bora, και το υποβρύχιο TCG Gür), της Πολεμικής Αεροπορίας (2xF-16) και στοιχεία του Αιγυπτιακού Ναυτικού. Ο Διοικητής των Ναυτικών μας Δυνάμεων και ο Διοικητής των Αιγυπτιακών Ναυτικών Δυνάμεων θα συμμετάσχουν στην εκδήλωση “Ημέρα Διακεκριμένων Παρατηρητών” στις 25 Σεπτεμβρίου.»