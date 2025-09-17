Σε μια σειρά τοποθετήσεων για τα εθνικά θέματα, τη μεταναστευτική πολιτική, την οικονομία και τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στη ραδιοφωνική εκπομπή της ΕΡΤ. Ερωτηθείς για την παρουσία του πλοίου «Πίρι Ρέις» στο Αιγαίο, διευκρίνισε ότι έχει εκδοθεί Νavtex και το σχετικό θέμα διαχειρίζεται το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Αναφορικά με τη δυνητική επίδραση αυτής της εξέλιξης σε πιθανή συνάντηση του πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη με τον Τούρκο πρόεδρο, ο κ. Μαρινάκης επισήμανε ότι ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση «πιστεύουν στον διάλογο με την Τουρκία και τις γειτονικές χώρες, χωρίς να συνεπάγεται αυτό υποχώρηση σε εθνικά θέματα». Ειδικότερα, υπογράμμισε πως ο διάλογος ενδυναμώνει τη θέση της Ελλάδας, φέρνοντας ως παραδείγματα τη διεύρυνση στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο, τις οριοθετήσεις ΑΟΖ με Αίγυπτο και Ιταλία και τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, που ενισχύουν το ρόλο της χώρας ως ισχυρός παίκτης στην περιοχή.

Εξωτερική Πολιτική και Μέση Ανατολή

Για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι η Ελλάδα έχει διατυπώσει σαφή θέση καταδικάζοντας «την επίθεση της τρομοκρατικής Χαμάς» και επιμένοντας στην ανάγκη απελευθέρωσης των ομήρων και προστασίας κάθε ανθρώπινης ζωής. Αναφέρθηκε στην ελληνική πρωτοβουλία στον ΟΗΕ για την κατάπαυση του πυρός και την προστασία αμάχων, ενώ επαναβεβαίωσε ότι «η προστασία των αμάχων και η ανθρωπιστική βοήθεια προέχουν». Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε τη διαχρονική συμμαχία με το Ισραήλ, επισημαίνοντας πάντως ότι η Ελλάδα μιλάει ανοιχτά και στους συμμάχους της, με βάση την ανθρώπινη τραγωδία που πλήττει την περιοχή.

Μεταναστευτική Πολιτική και Νομοθετικές Πρωτοβουλίες

Σε ερώτηση για τις μεταναστευτικές ροές, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρέθεσε τις βασικές κατευθυντήριες της πολιτικής που ακολουθεί η κυβέρνηση, κάνοντας εκτενή αναφορά στο πρόσφατο νομοθετικό πλαίσιο που, όπως δήλωσε, έχει ήδη περιορίσει κατά 80% τις ροές νοτίως της Κρήτης αμέσως μετά την ψήφιση της σχετικής τροπολογίας. Τόνισε ότι η πολιτική της κυβέρνησης είναι αυστηρή αλλά δίκαιη και συμβατή με το διεθνές δίκαιο, υπογραμμίζοντας πως δεν πρόκειται να υπάρξει οπισθοχώρηση ως προς αυτό.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μαρινάκης ανέδειξε τρεις κεντρικούς πυλώνες: την ταχύτερη αξιολόγηση αιτήσεων ασύλου, τη φύλαξη συνόρων και την επιτάχυνση των επιστροφών. Παράλληλα, σημείωσε ότι το μήνυμα της κυβέρνησης είναι ξεκάθαρο προς τα δίκτυα διακινητών: «Φυλακή ή επιστροφή» για όποιον εισέρχεται παράνομα, ενώ ξεκαθάρισε ότι η χώρα δεν θα επιτρέψει καταστρατήγηση της διαδικασίας ασύλου ή μετεξέλιξη παράνομων σε νόμιμους μετανάστες με καταχρηστικές αιτήσεις.

Απαντώντας στην κριτική που δέχεται η κυβέρνηση για τη μεταναστευτική της πολιτική, σημείωσε την απόρριψη της εργαλειοποίησης μεμονωμένων προσώπων όπως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, τονίζοντας ότι το εθνικό συμφέρον και η ασφάλεια των πολιτών είναι πιο σημαντικά από πολιτικές σκοπιμότητες.

Εσωτερικές Εξελίξεις – Προσχώρηση Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία

Για την πρόσφατη προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία, ο κ. Μαρινάκης τη χαρακτήρισε «πολιτική δικαίωση» για το κυβερνών κόμμα και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ανέδειξε το άνοιγμα της ΝΔ στην κοινωνία, σημειώνοντας το ξεπέρασμα παλαιών διαχωριστικών γραμμών και τη συγκέντρωση στελεχών με διαφορετική πολιτική πορεία υπό κοινές αξίες.

Παραθέτοντας παραδείγματα από τη σύγχρονη κοινοβουλευτική ιστορία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι οι πολιτικές συγκλίσεις του παρελθόντος δεν ήταν αυτονόητες και πως σήμερα οι επιλογές κρίνονται με βάση το ποιος θέλει να προχωρήσει τη χώρα μπροστά.

Δεξιά Πολιτική και Εθνική Υπερηφάνεια

Αναφερόμενος στη στρατηγική κατεύθυνση της κυβέρνησης, ο κ. Μαρινάκης μίλησε για υπερήφανη πολιτική που θωρακίζει τα σύνορα, ενισχύει τον ρόλο της αστυνομίας και ταυτόχρονα προωθεί εθνικές πρωτοβουλίες, όπως οι συμφωνίες ΑΟΖ αλλά και η αντιμετώπιση παθογενειών ετών σε γήπεδα και πανεπιστήμια. Τόνισε πως η πολιτική της κυβέρνησης κρίνεται από τα αποτελέσματά της και όχι από εύκολους λαϊκισμούς, υπογραμμίζοντας ότι οι πολίτες τελικά θα συγκρίνουν πράξεις και λόγια στις κάλπες.

Οικονομία – Αντιμετώπιση της Ακρίβειας και Φορολογική Πολιτική

Σε ό,τι αφορά τα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναγνώρισε πως η παρατεταμένη άνοδος των τιμών αποτελεί μείζον πρόβλημα για τα νοικοκυριά. Η κυβερνητική οικονομική πολιτική, όπως επισήμανε, εστιάζει τόσο στην αύξηση του εισοδήματος των πολιτών μέσω μόνιμων μέτρων – ιδιαίτερα για τη μεσαία τάξη και τους οικονομικά πιο αδύναμους – όσο και στην εντατικοποίηση ελέγχων και προστίμων κατά φαινομένων αισχροκέρδειας.

Ο κ. Μαρινάκης παρουσίασε τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Ανάπτυξης – από τη σύσταση Εθνικής Αρχής για τους ελέγχους έως την ενίσχυση των ποινών – υποστηρίζοντας πως ορατά αποτελέσματα έχουν ήδη αρχίσει να καταγράφονται. Υπογράμμισε πως όλα τα μέτρα της κυβέρνησης συνοδεύονται από συγκεκριμένο κοστολόγιο, σε αντίθεση με τις εξαγγελίες του ΠΑΣΟΚ τις οποίες χαρακτήρισε αναξιόπιστες όσο δεν προσδιορίζεται το κόστος τους.

Κλείνοντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εκτίμησε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν περιορίζεται σε λόγια αλλά εφαρμόζει πράξεις για την ουσιαστική στήριξη των πολιτών, αναγνωρίζοντας, ωστόσο, ότι τα λάθη διορθώνονται και στόχος είναι η περαιτέρω βελτίωση της κατάστασης προς όφελος της κοινωνίας.