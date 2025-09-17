«Από τον Ιανουάριο η πραγματική αύξηση στους μισθούς» τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ΑΝΤ1. Μίλησε για τα μέτρα της ΔΕΘ, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την ακρίβεια, τα ενοίκια, τις τιμές στο μοσχαρίσιο κρέας και για τους έμμεσους φόρους. Ο πρωθυπουργός μάλιστα επιβεβαίωσε ότι επίκειται συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Αξίζει να σημειωθεί ότιπρόκειται για την πρώτη συνέντευξη μετά τις ανακοινώσεις στη ΔΕΘ.

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη:

«Επιστρέψαμε στην κοινωνία 1,7 δισ. ευρώ», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης, προσθέτοντας: «Θα δουν την πραγματική αύξηση μισθού από τον Ιανουάριο». Ο πρωθυπουργός ακόμη σημείωσε ότι «Επέλεξα να αντιμετωπίσω το πρόβλημα της ακρίβειας με στοχευμένη αύξηση των πραγματικών εισοδημάτων. Η δική μας επιλογή ήταν να μειώσουμε τους φόρους για όλους. Από τον Ιανουάριο ο κόσμος θα καταλάβει την αύξηση στους μισθούς του. Ενισχύουμε κυρίως τους νέους και τις οικογένειες με παιδιά. Η κοινωνία αναγνωρίζει την αύξηση των ονομαστικών μισθών».

Σε ερώτηση για τα μέτρα της ΔΕΘ και την ακρίβεια, ο πρωθυπουργός ανέφερε: Επέλεξα να αντιμετωπίσω το πρόβλημα της ακρίβειας με στοχευμένη αύξηση των πραγματικών εισοδημάτων. Η δική μας επιλογή ήταν να μειώσουμε τους φόρους για όλους. Από τον Ιανουάριο ο κόσμος θα καταλάβει την αύξηση στους μισθούς του. Ενισχύουμε κυρίως τους νέους και τις οικογένειες με παιδιά. Η κοινωνία αναγνωρίζει την αύξηση των ονομαστικών μισθών.

«Εμείς εισάγουμε το 80% του μοσχαρίσιου κρέατος. Είναι παγκόσμια η αύξηση, δεν υπάρχει κάποια στρέβλωση στην ελληνική αγορά. Στα βασικά τρόφιμα, η μείωση του ΦΠΑ θα στοίχιζε πάνω από ένα δισ. ευρώ. Αν από το 13% πηγαίναμε στο 6%, ουσιαστικά θα εξουδετέρωνε όλες τις μειώσεις φόρων που έχουμε εξαγγείλει. Αντί για οριζόντιο μέτρο, επιλέξαμε ένα στοχευμένο» απάντησε σε σχετική ερώτηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αναφορικά με τη φορολόγηση των μονοπώλιων είπε χαρακτηριστικά: «Αντί για πατριωτικό φόρο, που είπε ο κ. Τσίπρας, προτιμώ τις πατριωτικές φοροαπαλλαγές. Δεν μπορούμε συνεχώς να φορολογούμε έκτακτα».

Για τον 13ο μισθό ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «όποιος θέλει να τον δώσει, θα πρέπει να μην δώσει τις φοροαπαλλαγές που δώσαμε. Είναι πολύ απλό».

«Δεν πάω να αλλάξω την ατζέντα με τα μέτρα που ανακοινώσαμε. Τα μέτρα έχουν ορίζοντα 4ετίας. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν καταφέραμε να βάλουμε τάξη στον Οργανισμό, το λέω πρώτος εγώ. Αντιμετωπίζουμε τώρα το πρόβλημα διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ» δήλωσε στη συνέχεια.

Σε ερώτηση για το μεταναστευτικό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε, μεταξύ άλλων: «Καμία Κρήτη δεν έχει βουλιάξει από μετανάστες. Δεν έχουμε δομές στην Κρήτη. Είμαστε 30% κάτω στις ροές από όσο ήμασταν πέρυσι».

«Πολύ σημαντική γεωπολιτική και οικονομική εξέλιξη, που πιστοποιεί τα κυριαρχικά μας δικαιώματα» δήλωσε για τη Chevron, και συνέχισε: «Είναι μια εθνική επιτυχία, καλώ να την αναγνωρίσουμε όλοι. Δεν ξέρω τι εννοεί ο Φιντάν για συντονισμό των δύο χωρών».

Για τη NAVTEX της Τουρκίας και το Πίρι Ρέις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε: «Θα συναντήσω τον πρόεδρο Ερντογάν. Οι ασκήσεις που κάνουμε είναι προγραμματισμένες. Θέλουμε ειλικρινή διάλογο με την Τουρκία, αλλά ξέρουμε ότι έχουμε το Διεθνές Δίκαιο με το μέρος μας. Επιδιώκουμε τα «ήρεμα νερά», αλλά προχωρήσαμε με τα Θαλάσσια Πάρκα, ολοκληρώσαμε τον διαγωνισό με την Chevron, ασκούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Για τη διασύνδεση με την Κύπρο, θα λυθεί το ζήτημα. Δεν ανησυχώ για θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο. Σήμερα στο ΚΥΣΕΑ εγκρίναμε την 4η Belhara. Δεν έχει ξαναγίνει τέτοια ενίσχυση του Ναυτικού».

«Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να συζητήσει θέματα αφοπλισμού των νησιών ή θαλασσίων ζωνών. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τις διαφορές μας. Κρατάω την ανάρτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ότι ο αθλητισμός ενώνει. Οι λαοί μας δεν έχουν πολλά να χωρίσουν», δήλωσε στη συνέχεια απαντώντας στην ερώτηση «ποια θα ήταν η λύση για πραγματική ηρεμία με την Τουρκία».

Αναφορικά με τα Τέμπη, ο πρωθυπουργός είπε: «Όλοι θέλουμε να ξεκινήσει η δίκη. Αυτοί που ζητούν δικαιοσύνη, κάνουν ό,τι μπορούν για να μην ξεκινήσει η δίκη».

«Είναι ανεπίτρεπτο αυτό που συμβαίνει στη Γάζα. Συντελείται μια μεγάλη ανθρωπιστική καταστροφή, το έχω πει και στον Νετανιάχου. Δεν θα χρησιμοποιήσω τον όρο «γενοκτονία». Το Ισραήλ κινδυνεύει να απομακρύνει πραγματικούς συμμάχους. Κάνω έκκληση να σταματήσει η στρατιωτική επιχείρηση στη Δυτική Όχθη».

Στο ερώτημα γιατί η ΝΔ έχει χάσει πάνω από 10 μονάδες τα τελευταία δύο χρόνια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε: «Είναι φυσιολογική η φθορά για μια κυβέρνηση που βρίσκεται στην εξουσία έξι χρόνια. Ναι, έπεσαν τα ποσοστά της ΝΔ, αλλά είναι διπλάσια από του ΠΑΣΟΚ, που είναι δεύτερο κόμμα. Τον Απρίλιο του 2023 ήμασταν στο 32%-33%, κερδίσαμε με 40%. Ας κρατάμε μικρό καλάθι για το πώς θα είναι το πολιτικό σκηνικό σε 20 μήνες από τώρα».

Μάλιστα, σημείωσε: «Δεν κάνω αλλαγές εν κινήσει (σ.σ. για τον εκλογικό νόμο). Οι πολίτες θα μας κρίνουν». «Ο λαός ψηφίζει και κόμμα και πρωθυπουργό. Όλα αυτά είναι σενάρια επιστημονικής φαντασίας, ο λαός θα κρίνει και εμένα».

Σε ερώτηση για την προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη ΝΔ, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε μεταξύ άλλων: «Επί των ημερών μου η ΝΔ μεγάλωσε και διευρύνθηκε. Είμαστε ένα ανοιχτό, φιλελεύθερο κόμμα. Είμαστε οι μόνοι που προτάσσουμε την πολιτική σταθερότητα. Ωραία, να φύγει ο Μητσοτάκης, να έρθει ποιος; Δεν είναι ακριβές ότι προτιμώ ως αντίπαλο τον Τσίπρα από τον Ανδρουλάκη. Ο κ. Τσίπρας είναι βουλευτής Β’ Πειραιά του ΣΥΡΙΖΑ. Μην ρωτάτε εμένα αν θα κάνει νέο κόμμα. Ρωτήστε τους πρώην συντρόφους του. Δεν ξέρω, μήπως καεί στο «ζέσταμα» κιόλας».