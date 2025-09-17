Η Τουρκία προχώρησε σήμερα στην έκδοση νέας NAVTEX από τον σταθμό της Σμύρνης, επαναφέροντας τις αναθεωρητικές αξιώσεις της σχετικά με τη Συνθήκη της Λωζάνης και το καθεστώς αποστρατικοποίησης των ελληνικών νησιών.

Ειδικότερα, το τουρκικό κείμενο επιμένει πως οι «Νήσοι Θάσος, Άγιος Ευστράτιος, Ψαρά, Σαμοθράκη, Λήμνος, Λέσβος, Χίος, Ικαρία, Σάμος, Αστυπάλαια, Ρόδος, Χάλκη, Κάρπαθος, Κάσος, Τήλος, Νίσυρος, Κάλυμνος, Λέρος, Πάτμος, Λειψοί, Σύμη, Κως, Καστελλόριζο» υπάγονται σε καθεστώς μόνιμης αποστρατικοποίησης, επικαλούμενο τις αποφάσεις της Διάσκεψης του Λονδίνου του 1914, τη Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάνης (1923) καθώς και τη Συνθήκη Ειρήνης του Παρισιού (1947). Σύμφωνα πάντα με την τουρκική NAVTEX, «δεν επιτρέπεται να διεξάγονται στρατιωτικές δραστηριότητες στα χωρικά ύδατα αυτών των νησιών».

Η νέα αυτή ενέργεια από πλευράς Τουρκίας καταγράφεται τη στιγμή που οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις πραγματοποιούν μεγάλη διακλαδική άσκηση ετοιμότητας. Η άσκηση ξεκίνησε τις πρώτες πρωινές ώρες, με την ενεργοποίηση δύναμης ταχείας αντίδρασης, η οποία αναμένεται να διαρκέσει για ολόκληρη τη διάρκεια της ημέρας.

ΥΠΕΞ: Παρακολουθούμε στενά την πορεία του «Πίρι Ρέις»

Η Ελλάδα παρακολουθεί στενά την πορεία του «Πίρι Ρέις», παραμένοντας σε ετοιμότητα και σε κάθε περίπτωση θα διασφαλίσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα, σημείωσε νωρίτερα η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζωχιού στην τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων. Όπως επεσήμανε, η Ελλάδα εξέδωσε anti-Νavtex, όπως προβλέπεται, και μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κίνηση του ωκεανογραφικού.