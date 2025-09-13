Προκλητικός ο Τούρκος πολιτικός, αμέσως μετά τη νίκη της εθνικής ομάδας της χώρας του επί της Ελλάδας στον ημιτελικό του Ευρωμπάσκετ, ανέβασε φωτογραφία στο λογαριασμό του στα social media που δείχνει τους Τούρκους διεθνείς να κρατούν ταψιά γεμάτα μπακλαβά και το μήνυμα «ο μπακλαβάς είναι δικός μας όπως και ο τελικός».

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν ήταν από τους πρώτους που συνεχάρησαν την ομάδα του Εργκίν Αταμάν. Πρώτα συνεχάρη τηλεφωνικά τον Εργκίν Αταμάν τη στιγμή που βρισκόταν με τους παίκτες του στα αποδυτήρια με τον κόουτς να του απαντά πως την Κυριακή παίζουν με τη Γερμανία την οποία επίσης θα νικήσουν γιατί δεν τους αρκεί η δεύτερη θέση. Στη συνέχεια ο πρόεδρος της Τουρκίας σημείωσε σε μήνυμά του:

«Συγχαίρω από καρδιάς την Εθνική μας Ομάδα Μπάσκετ Ανδρών, η οποία έπαιξε εξαιρετικό μπάσκετ στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος FIBA 2025, αποκλείοντας την Ελλάδα και προκρίθηκε στον τελικό. Είθε ο Θεός να σας βοηθήσει στον τελικό και το πρωτάθλημα να είναι ο απώτερος στόχος σας».

Με τίτλο «Η Τουρκία έχει γίνει εφιάλτης για τον Σπανούλη δύο φορές φέτος» η Hurriyet αναφέρεται στις δύο βαριές ήττες που έχει υποστεί ο έλληνας προπονητής πρώτα από τη Φενερμπαχτσέ στον τελικό της Ευρωλίγκας, ως προπονητής της Μονακό και στη συνέχεια ως προπονητής της Γαλανόλευκης στα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ. Και βέβαια δεν άφησε ασχολίαστο την πέμπτη ήττα του Σπανούλη στους έξι αγώνες που έχει αναμετρηθεί με τον Αταμάν.

Ο αρθρογράφος της Fanatik, Γκοκάν Γκερμάν αποθεώνει τον Ερκάν Οσμανί σημειώνοντας πως είναι ο μοναδικός παίκτης που κατάφερε να εξαφανίσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο Οσμανί αποκάλυψε μετά το ματς πως είχε μελετήσει πολλά βίντεο του Γιάννη για να βρει τον τρόπο πως θα τον σταματήσει.