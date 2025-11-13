Αναστέλλονται όλες οι πτήσεις των 18 τουρκικών στρατιωτικών αεροσκαφών τύπου C-130, καθώς εκκρεμούν έλεγχοι ασφαλείας μετά τη συντριβή ενός εξ αυτών στα σύνορα Γεωργίας – Αζερμπαϊτζάν.

Οι έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος συνεχίζονται, ενώ το μαύρο κουτί του αεροσκάφους βρίσκεται υπό ανάλυση από ειδικούς. Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι είναι ακόμη νωρίς για να προσδιοριστεί η αιτία της τραγωδίας, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 20 Τούρκους στρατιωτικούς.

Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το Αζερμπαϊτζάν με προορισμό την Τουρκία και συνετρίβη την Τρίτη, σε ένα περιστατικό που θεωρείται το πιο θανατηφόρο για χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ από το 2020.

Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στην Άγκυρα, το υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι το συγκεκριμένο C-130 είχε αγοραστεί από τη Σαουδική Αραβία και είχε υποβληθεί σε όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες αναβάθμισης. Το αεροσκάφος είχε περάσει από συντήρηση μόλις έναν μήνα πριν από τη συντριβή.

Το υπουργείο διευκρίνισε επίσης ότι το αεροσκάφος δεν μετέφερε πυρομαχικά κατά την τελευταία του πτήση.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Milliyet, το C-130 μετέφερε έξι τόνους ανταλλακτικών για μαχητικά αεροσκάφη F-16, καθώς και τεχνικούς για τη συντήρησή τους. Η αποστολή σχετιζόταν με τη συμμετοχή έξι τουρκικών F-16 στους εορτασμούς για την επέτειο της νίκης του Αζερμπαϊτζάν στον πόλεμο του Ναγκόρνο Καραμπάχ.

«Νωρίς για να πούμε τι προκάλεσε την τραγωδία»

Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ανακοίνωσε σήμερα ότι είναι πολύ νωρίς για να πει τι προκάλεσε το αεροπορικό δυστύχημα με το μεταγωγικό στρατιωτικό αεροσκάφος που κατέπεσε πριν από λίγες ημέρες στη Γεωργία σκοτώνοντας και τους 20 στρατιωτικούς που επέβαιναν σε αυτό, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες.

Το αεροσκάφος μετέφερε δεκαμελή ομάδα συντηρητών τουρκικών F-16 που είχαν νωρίτερα πάρει μέρος στους εορτασμούς για την «Ημέρα της Νίκης» για την επέτειο της ανάκτησης του ελέγχου του Ναγκόρνο Καραμπάχ στο Αζερμπαϊτζάν καθώς και μέλη του πληρώματος και της συντήρησης του εξοπλισμού του, ανακοίνωσε το υπουργείο.

Ορισμένοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι ο τουρκικός στόλος από C-130 της Lockheed Martin είναι παλιός και χρειάζεται ανανέωση, παρά τη γενική αξιοπιστία του αεροσκάφους, και ότι η πιθανή αιτία του δυστυχήματος είναι τεχνική βλάβη.

Το υπουργείο, το οποίο τον περασμένο μήνα ανακοίνωσε συμφωνία με τη Βρετανία για την απόκτηση 12 C-130J, τα οποία χρειάζεται να περάσουν από τη διαδικασία εκσυγχρονισμού και συντήρησης, ανακοίνωσε ότι το μοιραίο αεροσκάφος είχε αγοραστεί από τη Σαουδική Αραβία το 2012 και είχε ξεκινήσει τις πτήσεις το 2022 αφού είχε προηγουμένως εκσυγχρονιστεί.