Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκε το μαύρο κουτί του τουρκικού μεταγωγικού στρατιωτικού αεροσκάφους που συνετρίβη στην ανατολική Γεωργία, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Τουρκίας, ομάδα 46 ατόμων στάλθηκε από την Άγκυρα για να συμμετάσχει στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης σε συνεργασία με τις γεωργιανές αρχές.

Το στρατιωτικό αεροσκάφος τύπου C-130 είχε απογειωθεί από την πόλη Γκάντζα, στο δυτικό Αφγανιστάν, με προορισμό την Τουρκία. Συνετρίβη χθες το απόγευμα, λίγο μετά την είσοδό του στον εναέριο χώρο της Γεωργίας.

Τα συντρίμμια εντοπίστηκαν λίγες ώρες αργότερα, σε μικρή απόσταση από τα σύνορα με το Αζερμπαϊτζάν. Οι επιχειρήσεις ανάσυρσης και καταγραφής των στοιχείων συνεχίζονται.

Και οι 20 Τούρκοι στρατιωτικοί που επέβαιναν στο αεροσκάφος έχασαν τη ζωή τους. Πρόκειται για το πιο πολύνεκρο στρατιωτικό δυστύχημα στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις από το 2020.

Τέλος, τα C-130 Hercules είναι αμερικανικής κατασκευής στρατιωτικά μεταγωγικά αεροσκάφη της Lockheed Martin, που βρίσκονται σε υπηρεσία από τη δεκαετία του 1950 και παραμένουν ευρέως χρησιμοποιούμενα σε όλο τον κόσμο.