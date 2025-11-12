Περίπου 3.000 αγελάδες από την Ουρουγουάη παραμένουν εγκλωβισμένες εδώ και τρεις εβδομάδες σε φορτηγό πλοίο στα ανοιχτά της Τουρκίας, εξαιτίας έλλειψης υγειονομικών και εμπορικών πιστοποιητικών, σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές.

Το πλοίο Spiridon II απέπλευσε από την Ουρουγουάη στις 19 Σεπτεμβρίου και αγκυροβόλησε ανοιχτά του λιμανιού της Μπαντίρμα στη δυτική Τουρκία στις 21 Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία επικοινωνίας της τουρκικής κυβέρνησης. Τουλάχιστον 48 βοοειδή, που βρίσκονται στη θάλασσα για περισσότερες από 50 ημέρες, έχουν ήδη πεθάνει, σύμφωνα με μη κυβερνητικές οργανώσεις και τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Η τουρκική κυβέρνηση ανέφερε ότι το αίτημα εισαγωγής των ζώων, που αφορά 15 επιχειρήσεις και συνολικά 2.901 αγελάδες, κατατέθηκε στις 21 Οκτωβρίου. «Οι επιθεωρήσεις έδειξαν ότι ορισμένα ζώα δεν έφεραν ούτε ειδική σήμανση στα αυτιά, ούτε ηλεκτρονικά τσιπάκια και ότι 469 από αυτά δεν αντιστοιχούσαν στις λίστες που είχαν δοθεί. Λόγω αυτής της αναντιστοιχίας απορρίφθηκε το αίτημα εισαγωγής» σημείωσε η ανακοίνωση.

Η απόφαση κοινοποιήθηκε στη διεύθυνση των τελωνείων στις 23 Οκτωβρίου, με αποτέλεσμα τα ζώα να παραμένουν εγκλωβισμένα στο πλοίο από τις 19 Σεπτεμβρίου, ενώ η κατάστασή τους επιδεινώνεται συνεχώς.

Ανησυχία για την ευζωία των ζώων

Σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Ίδρυμα για την Ευημερία των Ζώων (AWF), η οποία ζητά να επιτραπεί η αποβίβαση των αγελάδων, 48 από αυτές πέθαναν την περασμένη εβδομάδα. Το AWF και η γαλλική ΜΚΟ «Ρομπέν των Δασών» υποστηρίζουν ότι το φορτίο προοριζόταν για τις αγορές της Τουρκίας και χωρών της Μέσης Ανατολής, μεταξύ των οποίων και το Ισραήλ.

Τουρκικά μέσα ενημέρωσης, όπως ο ιστότοπος HarberDenizde, αναφέρουν ότι έντονη δυσωδία προέρχεται από το πλοίο, το οποίο κατάφερε την Κυριακή να δέσει προσωρινά στο λιμάνι της Μπαντίρμα για να φορτώσει άχυρα και ζωοτροφές.

Προσφυγή στη δικαιοσύνη και αμφισβήτηση της απόφασης

Οι εξαγωγείς αμφισβητούν την απόφαση της τουρκικής κτηνιατρικής υπηρεσίας και έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη, όπως επιβεβαίωσε η κυβέρνηση. Το Spiridon II, που φέρει σημαία Τόγκο, είναι ρωσικό φορτηγό πλοίο πολλαπλού σκοπού, το οποίο το 2011 μετατράπηκε σε πλοίο μεταφοράς ζώων.

Σύμφωνα με τη γαλλική ΜΚΟ, το πλοίο είναι ηλικίας 52 ετών και «θα έπρεπε να έχει σταλεί στο διαλυτήριο εδώ και τουλάχιστον 20 χρόνια».