«Τον έχουμε!» ήταν η φράση του Ντόναλτ Τραμπ για να ανακοινώσει θριαμβευτικά την διάσωση του Αμερικανού πιλότου από τις αμερικανικές δυνάμεις.

Μια πάρα πολύ καλή είδηση για τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος αντιμετωπίζει αυξανόμενη πίεση για τον πόλεμο καθώς οι τιμές καυσίμων και ενέργειας έχουν εκτοξευθεί.

Οι ακριβείς λεπτομέρειες της πολύ καλά οργανωμένης αποστολής διάσωσης δεν έχουν ακόμα αποκαλυφθεί πλήρως. Τι γνωρίζουμε και τι όχι μέχρι στιγμής;

Τι γνωρίζουμε;

Το αεροσκάφος F-15E καταρριφθηκε πάνω από το Ιράν την Παρασκευή.

Ο πιλότος διασώθηκε ζωντανός λίγο μετά την συντριβή όμως στις ώρες που ακολουθήσαν λίγο μετά τη συντριβή, υπήρξαν πολύ λίγες πληροφορίες για τον συγκυβερνήτη του αεροσκάφους. Ξεκίνησε μια μαζική αποστολή έτσι ώστε να βρεθεί ο πιλότος ζωντανός ή νεκρός και να προλάβουν οι Αμερικανοί να τον βρουν πρώτοι, πριν τις δυνάμεις του Ιράν.

Χαρακτηρίζοντας την επιχείρηση ως «την πρώτη φορά στη στρατιωτική μνήμη που δύο Αμερικανοί πιλότοι διασώθηκαν, ξεχωριστά, σε εχθρικό έδαφος», ο Τραμπ ανέφερε ότι συμμετείχαν «δεκάδες αεροσκάφη» ενώ φαίνεται πως κανένας Αμερικανός στρατιώτης δεν σκοτώθηκε ή τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της διάσωσης.

Ο Μικ Ράιαν, ανώτερος συνεργάτης στρατιωτικών σπουδών στο Ινστιτούτο Lowy και απόστρατος υποστράτηγος στον Αυστραλιανό Στρατό, δηλώνει στο CNN ότι ήταν ένα κατόρθωμα που κανείς στον κόσμο δεν θα μπορούσε πραγματικά να πετύχει «όπως το έκανε ο αμερικανικός στρατός».

O συγκυβερνήτης του αεροσκάφους, συνταγματάρχης στο βαθμό, υπέστη τραυματισμούς, σύμφωνα με τον Τραμπ, ωστόσο πρόσθεσε ότι θα είναι «μια χαρά».

Ο αξιωματικός κατάφερε να αποφύγει τη σύλληψη για περισσότερες από 24 ώρες, ανεβαίνοντας σε οροσειρά ύψους περίπου 7.000 ποδιών και κρυπτόμενος σε σχισμή βράχου.

Τι δεν γνωρίζουμε;

Ο στρατός του Ιράν δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν έναν εγκαταλελειμμένο αεροδιάδρομο για να διεξάγουν την επιχείρηση.

Οι ΗΠΑ δεν το έχουν ακόμη επιβεβαιώσει, αλλά το CNN χρησιμοποιώντας δορυφορικές φωτογραφίες για να εντοπίσει μια περιοχή κοντά στο σημείο όπου δείχνουν οι εικόνες στα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης φαίνεται να δείχνουν τα συντρίμμια του αεροσκάφους.

Οι ταυτότητες των δύο μελών του πληρώματος δεν έχουν δημοσιοποιηθεί. Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο αμερικανικός στρατός παρακολουθούσε την τοποθεσία του δεύτερου μέλους 24 ώρες το 24ωρο και «σχεδίαζε επιμελώς τη διάσωσή του».

Δεν γνωρίζουμε επίσης τι τεχνολογία χρησιμοποίησε η C.I.A. για τον εντοπισμό του αεροπόρου, με αξιωματούχους να σημειώνουν μόνο ότι ο εξοπλισμός ήταν μοναδικός για την υπηρεσία.

Η οργάνωση της επιχείρησης

Το σχέδιο καταρτίστηκε από την C.I.A., η οποία παραδοσιακά συνδράμει σε αποστολές διάσωσης Αμερικανών πιλότων σε εχθρικά εδάφη. Το πρώτο μέρος του σχεδίου ήταν ο αποπροσανατολισμός των Ιρανών έτσι ώστε να κερδίσουν χρόνο. Δεν είναι γνωστό τι ακριβώς περιλάμβανε το σχέδιο ή πόσο αποτελεσματικό αποδείχθηκε. Στόχος της επιχείρησης πάντως ήταν να διαδοθεί στο Ιράν ότι ο Αμερικανός αεροπόρος είχε ήδη εντοπιστεί και μεταφερόταν εκτός χώρας με οδική συνοδεία.

Μόλις ο τραυματίας εντοπίστηκε άλλο ένα σχέδιο αντιπερισπασμού τέθηκε σε εφαρμογή. Οργανώθηκε μια σειρά βομβαρδισμών για να αποτραπεί η προσέγγιση των ιρανικών δυνάμεων και μια πιθανή μάχη σώμα με σώμα με τους Ιρανούς.

Τι λέει το Ιράν;

Παράλληλα με την επιχείρηση των ΗΠΑ ήταν σε εξέλιξη και η επιχείρηση των Ιρανών, οι οποίοι μάλιστα επικήρυξαν τον Αμερικανό πιλότο με 60.000 δολάρια. Από την στιγμή που βρέθηκε ο πιλότος τα Ιρανικά μέσα προσπαθούν να υποβαθμίσουν την επιτυχία των Αμερικανών στρατιωτών να εντοπίσουν τον πιλότο στο έδαφός τους.

Από τότε που έγινε γνωστή η είδηση, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης προσπαθούν να υποβαθμίσουν την επιτυχημένη αμερικανική επιχείρηση. Χαρακτηριστικό είναι ότι τα μέσα ενημέρωσης αρνούνται κατηγορηματικά ότι οι ΗΠΑ έσωσαν τον αγνοούμενο στρατιωτικό τους.

Έδωσαν στην δημοσιότητα εικόνες αεροσκαφών που, που όπως δήλωσαν, καταρρίφθηκαν από ιρανικές δυνάμεις. Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ο οποίος υπήρξε μια από τις πιο έντονες κυβερνητικές φωνές κατά τη διάρκεια του πολέμου, μοιράστηκε μία από τις εικόνες, σχολιάζοντας: «αν οι Ηνωμένες Πολιτείες πετύχουν τρεις ακόμη νίκες σαν αυτή, θα καταστραφούν εντελώς».

Δεν υπήρξε καμία επιβεβαίωση από τις ΗΠΑ ότι έχασαν αεροσκάφη και το CNN έχει απευθυνθεί στον στρατό για σχόλια.

Τι σημαίνει αυτό για τον πόλεμο;

Η διάσωση του πιλότου ήταν μια πολύ σημαντική εξέλιξη ειδικά για τους Αμερικανούς πολίτες που δεν ήθελαν ποτέ τον πόλεμο και πολύ περισσότερο τώρα που αισθάνονται τις επιπτώσεις στην καθημερινότητά τους.

Η διάσωση γλιτώνει τις ΗΠΑ από τις πιθανότατα πάρα πολύ δύσκολες διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση ενός Αμερικανού αιχμαλώτου πολέμου. Κάτι που θα μείωνε ακόμα πιο πολύ την δημοτικότητα του Αμερικανού Προέδρου.