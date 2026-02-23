Η Air France επιβεβαίωσε πως ένα βρέφος πέθανε από αναπνευστική ανακοπή το πρωί της Δευτέρας, κατά τη διάρκεια πτήσης της εταιρείας από το Ναϊρόμπι προς το Παρίσι. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών που βρίσκονταν στο αεροσκάφος, το παιδί δεν κατέστη δυνατό να σωθεί.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, “το βρέφος, που έπασχε από σοβαρή καρδιοπάθεια, ταξίδευε προς τη Γαλλία για να λάβει ιατρική φροντίδα“. Η Air France τόνισε ότι τηρήθηκαν όλοι οι προβλεπόμενοι υγειονομικοί πρωτόκολλοι.

Όπως ανέφερε εκπρόσωπος της εταιρείας, “σύμφωνα με τη διαδικασία, το πλήρωμα επικοινώνησε μέσω δορυφόρου με το κέντρο ρύθμισης του Samu του Παρισιού“, το οποίο έδωσε οδηγίες σχετικά με τις ενέργειες που έπρεπε να ακολουθηθούν.

Το πλήρωμα απηύθυνε έκκληση στους επιβάτες για βοήθεια, και αρκετοί γιατροί που βρίσκονταν στην πτήση ανταποκρίθηκαν. Ωστόσο, παρά τις συντονισμένες προσπάθειες, το βρέφος δεν ανταποκρίθηκε, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η Air France ανέφερε ότι το παιδί ταξίδευε συνοδευόμενο, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Το περιστατικό σημειώθηκε στην πτήση AF 815, η οποία είχε απογειωθεί το βράδυ της Κυριακής από το Ναϊρόμπι και προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Παρισιού-Σαρλ ντε Γκωλ περίπου στις 6:10 το πρωί της Δευτέρας.