Μια οικιακή βοηθός από τις Φιλιππίνες αναδείχθηκε σε ηρωίδα στο Χονγκ Κονγκ, όταν κατάφερε να διαφύγει από φλεγόμενο κτίριο κρατώντας στην αγκαλιά της το τριών μηνών βρέφος και την ηλικιωμένη μητέρα της εργοδότριάς της.

Η 28χρονη Ροντόρα Αλκάραζ είχε φτάσει στην πόλη μόλις μία ημέρα πριν από την πυρκαγιά. Βρέθηκε εγκλωβισμένη στο διαμέρισμα του συγκροτήματος Wang Fuk μαζί με τα δύο πρόσωπα που φρόντιζε, προτού διασωθεί από τους πυροσβέστες, σύμφωνα με αφηγήσεις συγγενών και φίλων της.

Η ιστορία της συγκίνησε την κοινή γνώμη, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο των εκατοντάδων χιλιάδων οικιακών βοηθών στο Χονγκ Κονγκ. Οι γυναίκες αυτές, κυρίως από τις Φιλιππίνες και την Ινδονησία, εργάζονται σε δύσκολες συνθήκες φροντίζοντας παιδιά και ηλικιωμένους, συχνά με χαμηλούς μισθούς σε μια από τις ακριβότερες πόλεις του κόσμου.

“Σε χαιρετίζω Ροντόρα και όλες εσάς τις αλλοδαπές εργαζόμενες στο εξωτερικό που συνεχίζετε να θυσιάζεστε για τις οικογένειές σας ακόμη και μακριά από τα σπίτια σας”, έγραψε η γερουσιαστής Ιμί Μάρκος, αδελφή του προέδρου των Φιλιππίνων, σε ανάρτησή της στο Facebook μετά την επίσκεψή της στην Αλκάραζ στο νοσοκομείο.

“Μια αληθινή, σύγχρονη ηρωίδα και πρότυπο συμπόνοιας και κουράγιου για τους Φιλιππινέζους που βρίσκονται σε μια ξένη χώρα”, ανέφερε επίσης η κυβερνητική Ένωση για την Ευημερία Εργαζομένων στο Εξωτερικό, προκαλώντας εκατοντάδες εγκωμιαστικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με ανάρτηση της εργοδότριάς της, Κάνον Τσουνγκ, το βρέφος και η ηλικιωμένη μητέρα της νοσηλεύονται στην εντατική, αλλά η κατάστασή τους παραμένει σταθερή.

Η προσευχή για ένα θαύμα

Ηχητικά μηνύματα που έστειλε η Αλκάραζ στην αδελφή της κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς έγιναν viral, καθώς η οικογένειά της τα δημοσιοποίησε προσπαθώντας να την εντοπίσει. Η πυρκαγιά, από την οποία έχασαν τη ζωή τους 156 άνθρωποι, προκάλεσε χάος στο συγκρότημα κατοικιών.

Περισσότεροι από 2.600 ένοικοι μεταφέρθηκαν σε προσωρινά καταλύματα, ανακοίνωσε η κυβέρνηση του Χονγκ Κονγκ. Από αυτούς, 1.013 φιλοξενούνται σε ξενοδοχεία και ξενώνες, ενώ 1.607 μεταφέρθηκαν σε μεταβατικές οικιστικές μονάδες.

“Αισθάνομαι μεγάλη αδυναμία. Δεν μπορώ να αναπνεύσω“, ακούγεται να λέει η Αλκάραζ με τρεμάμενη φωνή σε ένα από τα μηνύματά της.

Η πρώην εργοδότριά της στις Φιλιππίνες, Ρόντα Λιν Ντάγιο, προσπαθούσε απεγνωσμένα να μάθει νέα της. “Πραγματικά περίμενα ότι δεν θα την έβρισκα πια. Κι έτσι προσευχόμουν: Σε παρακαλώ Θεέ μου… Κάνε ένα θαύμα, Κύριε”, είπε συγκινημένη.

Η ζωή και η αποστολή της Ροντόρα

Η Αλκάραζ, γνωστή και ως Τζάκι, εργαζόταν για την οικογένεια της Ντάγιο από τα 17 της χρόνια, φροντίζοντας τα παιδιά της με αφοσίωση. “Ο τρόπος που φρόντιζε τα παιδιά ήταν διαφορετικός, υπήρχε αληθινή αγάπη… δεν αμφιβάλλω ότι θα έδινε και τη ζωή της για κάποιο παιδί που θα φρόντιζε”, δήλωσε η Ντάγιο.

Μεταξύ των θυμάτων της τραγωδίας βρίσκονται εννέα Ινδονήσιες και μία Φιλιππινέζα οικιακή βοηθός. Σήμερα, στο Χονγκ Κονγκ εργάζονται περίπου 368.000 ξένες οικιακές βοηθοί, αριθμός που αντιστοιχεί σχεδόν στο ένα δέκατο του εργατικού δυναμικού της πόλης.

Η Αλκάραζ, η οποία έχει οκτώ αδέλφια, αποφάσισε να εργαστεί στο εξωτερικό για να στηρίξει οικονομικά την οικογένειά της. Πριν από τη μετάβασή της στο Χονγκ Κονγκ, είχε εργαστεί για δύο χρόνια στο Κατάρ.

“Είμαστε φτωχοί. Ο πατέρας μας είναι ένας απλός ψαράς, αυτός είναι ο λόγος που αποφάσισε να εργαστεί στο εξωτερικό για να βοηθήσει την οικογένεια. Είμαστε πολύ περήφανοι για την αδελφή μας”, ανέφερε η μικρότερη αδελφή της, Ρέιτσελ Λορέτο.